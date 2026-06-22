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Copilot installiert sich wieder von selbst: Microsoft drückt die KI-App erneut auf Business-PCs

Zwischen Mitte Juni und Mitte Juli landet die Microsoft-365-Copilot-App automatisch auf Business-Rechnern mit Office-Apps. Wer das nicht will, muss aktiv widersprechen — Nutzer im EWR bleiben außen vor.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 22. Juni 2026 · in Software & Web
Schriftzug Microsoft 365 Copilot auf dunklem Magazin-Header zum Thema Zwangsinstallation

Microsoft hat das schon einmal versucht — und nach dem Aufschrei im März wieder einkassiert. Jetzt kommt die Microsoft-365-Copilot-App zurück, und zwar genau so, wie sie beim ersten Mal für Ärger gesorgt hat: ungefragt, im Hintergrund, ohne dass jemand auf „Installieren“ geklickt hätte. Zwischen Mitte Juni und Mitte Juli landet die KI-App auf Business-Rechnern, die bereits die Microsoft-365-Desktop-Programme installiert haben.

Was da von allein auf den Rechner kommt

Der Weg führt nicht über den Microsoft Store, sondern über den ohnehin laufenden Update-Mechanismus der Microsoft-365-Apps — also ohne jedes Zutun des Nutzers. Betroffen sind Windows-11- und Windows-10-Geräte mit Microsoft-365-Business-Abo und installierten Desktop-Apps. Parallel kehren die Copilot-Schaltflächen in Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams und den Web-Versionen zurück. Die KI rückt also nicht nur als eigene App nach, sondern wieder mitten in die Programme.

Opt-out statt Opt-in — der eigentliche Reizpunkt

Entscheidend ist die Voreinstellung. Im Microsoft-365-Admin-Center steht eine neue Richtlinie namens „AutoInstall M365 Copilot App“ standardmäßig auf aktiviert. Wer die App nicht ausgerollt haben will, muss sie selbst tenant-weit abschalten — über das Admin-Center, die App-Verwaltung oder Gruppenrichtlinien. In Word, Excel, PowerPoint und OneNote lässt sich Copilot zusätzlich pro Programm deaktivieren, jeweils mit anschließendem Neustart der Anwendung.

Wer in kleineren Firmen die Microsoft-365-Umgebungen betreut, kennt dieses Muster zur Genüge: Eine Funktion erscheint serienmäßig auf „an“, und an einem selbst bleibt es hängen, sie wieder herauszukonfigurieren, bevor die ersten Anrufe kommen, warum da plötzlich ein neues Icon in der Taskleiste sitzt. „Standardmäßig aktiviert“ heißt im Tagesgeschäft nichts anderes als: Wer nicht aufpasst, hat es ausgerollt.

Vom Rückzieher im März zur Wiederholung im Juni

Bemerkenswert ist das Hin und Her. Noch im März hatte Microsoft die automatische Installation gestoppt, nachdem sich Nutzer lautstark über die ungefragte Verbreitung beschwert hatten — in den Kommentarspalten lief der Begriff „Microslop“ um. Drei Monate später ist die Auto-Installation zurück, diesmal mit einem Abschalter garniert. Aus Opt-in wird sie dadurch nicht.

Eine Gruppe bleibt komplett verschont: Nutzer im Europäischen Wirtschaftsraum. Für sie ändert sich nichts, Microsoft nimmt den EWR ausdrücklich aus — sehr wahrscheinlich aus Vorsicht vor den strengeren EU-Vorgaben zu Voreinstellungen und Kopplung, wie sie der Digital Markets Act mit sich bringt. Dass ausgerechnet die europäischen Regeln deutsche Firmen hier vor der stillen Zwangsbeglückung schützen, während Kollegen in den USA erst das Häkchen suchen müssen, ist die eigentliche Pointe. Mir wäre eine schlichte Rückfrage „Copilot installieren? Ja/Nein“ trotzdem lieber als jede regionale Ausnahme. Ungefragtes Ausrollen bleibt ungefragtes Ausrollen, auch mit Abschalter.

Copilot Microsoft Microsoft 365 Windows 11

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◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.