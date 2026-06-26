Ein Software-Abo wird teurer, und der Grund ist ein KI-Assistent, den man weder bestellt hat noch ohne Weiteres wieder loswird: Genau dieses Muster nimmt sich jetzt Italiens Wettbewerbsbehörde AGCM vor. Sie hat ein Verfahren gegen Microsoft eröffnet — wegen der Art, wie der Konzern die Preiserhöhung bei Microsoft 365 zu Jahresbeginn kommuniziert hat. Der Vorwurf in einem Wort: intransparent.

Worum es geht: 30 Euro mehr, mit Copilot im Paket

Zum Jahresbeginn 2026 hat Microsoft die Privatkunden-Abos von Microsoft 365 spürbar verteuert. Das Personal-Abo stieg von 69 auf 99 Euro im Jahr, das Family-Abo von 99 auf 129 Euro — ein Aufschlag von gut 43 beziehungsweise rund 30 Prozent. Mitgekommen sind der KI-Assistent Copilot und das Designwerkzeug Designer. Die AGCM stört sich nicht am höheren Preis an sich, sondern daran, wie er zustande kam: Microsoft habe die Information fragmentiert verteilt, ohne klar zu sagen, dass der Aufpreis auf die Copilot- und Designer-Integration zurückgeht.

Der eigentliche Reizpunkt: widersprechen statt zustimmen

Schwerer wiegt der zweite Vorwurf. Bestandskunden seien automatisch in das teurere Abo überführt worden — wer das nicht wollte, musste aktiv widersprechen oder kündigen. Aus Verbrauchersicht ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht: nicht „Möchtest du Copilot dazubuchen?“, sondern „Du hast es jetzt, kümmere dich selbst, falls nicht.“ Die AGCM sieht darin einen möglichen Verstoß gegen EU-Verbraucherschutzrecht. In den Microsoft-365-Konten, die ich für kleine Firmen betreue, ist genau diese Opt-out-Logik der Klassiker, über den am Monatsende jemand stolpert — das Abo kostet mehr, und bewusst zugestimmt hat keiner.

Ein Testfall mit Signalwirkung

Noch ist es nur eine Ermittlung, kein Urteil und kein Bußgeld. Aber Italien steht damit nicht allein: In Australien läuft bereits eine Klage gegen dasselbe Vorgehen. Fällt die AGCM-Entscheidung gegen Microsoft aus, dürfte das anderen EU-Behörden als Fingerzeig dienen — und die Mechanik „Abo wird teurer, weil ein KI-Feature fest eingeschnürt wird“ betrifft längst nicht nur Redmond (Adobe und diverse Cloud-Dienste fahren denselben Kurs).

Für Microsoft geht es weniger um die paar Euro je Abo als um das Prinzip. Wenn eine europäische Behörde durchsetzt, dass ein KI-Feature nicht stillschweigend ins Bestandsabo gepreist werden darf, sondern aktiv bestellt werden muss, wäre das ein Präzedenzfall weit über Microsoft 365 hinaus. Bis dahin gilt der altbekannte Rat: einmal im Jahr ins eigene Abo schauen, bevor es das fürs Konto erledigt.