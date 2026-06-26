Wirtschaft & Recht 2 Min. Lesezeit

Microsoft 365: Italiens Wettbewerbshüter knöpfen sich die Copilot-Preiserhöhung vor

Italiens Kartellbehörde AGCM ermittelt gegen Microsoft: Mit der Copilot-Integration verteuerten sich die Microsoft-365-Abos um 30 bis über 40 Prozent — Bestandskunden landeten automatisch im teureren Tarif.

Alexander Baumgärtner Veröffentlicht 26. Juni 2026 · in Wirtschaft & Recht
Markenmotiv der Microsoft-365-Copilot-Produktseite als Symbolbild für die Preiserhöhung mit Copilot-Integration
Bild: Microsoft

Ein Software-Abo wird teurer, und der Grund ist ein KI-Assistent, den man weder bestellt hat noch ohne Weiteres wieder loswird: Genau dieses Muster nimmt sich jetzt Italiens Wettbewerbsbehörde AGCM vor. Sie hat ein Verfahren gegen Microsoft eröffnet — wegen der Art, wie der Konzern die Preiserhöhung bei Microsoft 365 zu Jahresbeginn kommuniziert hat. Der Vorwurf in einem Wort: intransparent.

Worum es geht: 30 Euro mehr, mit Copilot im Paket

Zum Jahresbeginn 2026 hat Microsoft die Privatkunden-Abos von Microsoft 365 spürbar verteuert. Das Personal-Abo stieg von 69 auf 99 Euro im Jahr, das Family-Abo von 99 auf 129 Euro — ein Aufschlag von gut 43 beziehungsweise rund 30 Prozent. Mitgekommen sind der KI-Assistent Copilot und das Designwerkzeug Designer. Die AGCM stört sich nicht am höheren Preis an sich, sondern daran, wie er zustande kam: Microsoft habe die Information fragmentiert verteilt, ohne klar zu sagen, dass der Aufpreis auf die Copilot- und Designer-Integration zurückgeht.

Der eigentliche Reizpunkt: widersprechen statt zustimmen

Schwerer wiegt der zweite Vorwurf. Bestandskunden seien automatisch in das teurere Abo überführt worden — wer das nicht wollte, musste aktiv widersprechen oder kündigen. Aus Verbrauchersicht ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht: nicht „Möchtest du Copilot dazubuchen?“, sondern „Du hast es jetzt, kümmere dich selbst, falls nicht.“ Die AGCM sieht darin einen möglichen Verstoß gegen EU-Verbraucherschutzrecht. In den Microsoft-365-Konten, die ich für kleine Firmen betreue, ist genau diese Opt-out-Logik der Klassiker, über den am Monatsende jemand stolpert — das Abo kostet mehr, und bewusst zugestimmt hat keiner.

Ein Testfall mit Signalwirkung

Noch ist es nur eine Ermittlung, kein Urteil und kein Bußgeld. Aber Italien steht damit nicht allein: In Australien läuft bereits eine Klage gegen dasselbe Vorgehen. Fällt die AGCM-Entscheidung gegen Microsoft aus, dürfte das anderen EU-Behörden als Fingerzeig dienen — und die Mechanik „Abo wird teurer, weil ein KI-Feature fest eingeschnürt wird“ betrifft längst nicht nur Redmond (Adobe und diverse Cloud-Dienste fahren denselben Kurs).

Für Microsoft geht es weniger um die paar Euro je Abo als um das Prinzip. Wenn eine europäische Behörde durchsetzt, dass ein KI-Feature nicht stillschweigend ins Bestandsabo gepreist werden darf, sondern aktiv bestellt werden muss, wäre das ein Präzedenzfall weit über Microsoft 365 hinaus. Bis dahin gilt der altbekannte Rat: einmal im Jahr ins eigene Abo schauen, bevor es das fürs Konto erledigt.

Copilot Kartellrecht Microsoft Microsoft 365 Verbraucherschutz

Das könnte dich auch interessieren

Aus denselben Themen
◆ Über den Autor

Alexander Baumgärtner

Seit über 20 Jahren in der IT — mit allem, was dazugehört: abgestürzten Servern um zwei Uhr nachts, Migrationen, die laut Plan eine Stunde dauern sollten, und Kunden, die "schnell mal" eine neue Software brauchen. Hauptberuflich führe ich die ProMedia24, eine kleine IT-Firma in Wallenhorst bei Osnabrück. Auf Blogspan.net schreibe ich über IT-Themen, die mich interessieren oder wo ich glaube, dass jemand genauer hinschauen sollte: Server, Cloud, Sicherheit, KI, Hardware, gelegentlich auch Foto-Equipment oder Smarthome — wenn es technisch genug ist, landet es hier. Schreibstil: lieber konkret als geschwurbelt, gerne auch mal kritisch.