Speicher ist zum Nadelöhr der KI-Industrie geworden — und wer das Nadelöhr kontrolliert, wird zum begehrten Partner. Am 22. Juni haben Micron und Anthropic eine strategische Vereinbarung verkündet, die genau diese Abhängigkeit besiegelt: Der Chiphersteller liefert dem KI-Labor Speicher für seine Rechenzentren und steckt zugleich Geld in dessen jüngste Finanzierungsrunde. Ein Geschäft, das auf den zweiten Blick eine vertraute Form hat.

Mehrjähriger Liefervertrag über Microns Rechenzentrums-Portfolio: HBM, DRAM und SSDs.

Gemeinsame Entwicklung von Speicher- und Storage-Architekturen für KI-Lasten.

Micron setzt Anthropics Claude-Modelle intern in Technik, Fertigung und Verwaltung ein.

Micron beteiligt sich an Anthropics Series-H-Runde — die Summe wurde nicht genannt.

Vier Bausteine, ein Ziel

Die Vereinbarung besteht aus vier Teilen, die ineinandergreifen. Der Kern ist ein mehrjähriger Liefervertrag: Micron stellt Anthropic Speicher aus seinem Rechenzentrums-Portfolio bereit — High-Bandwidth Memory (HBM), DRAM und SSDs. Parallel wollen beide Unternehmen untersuchen, wie sich diese Komponenten über den gesamten Infrastruktur-Stack verhalten, um Leistung und Energieeffizienz zu verbessern. Anthropic-Mitgründer Tom Brown bringt die Begründung knapp auf den Punkt: Speicher sei zentral für Training und Betrieb von Claude.

Dazu kommt, dass Micron Claude bereits selbst nutzt — für Programmierung und automatisierte Abläufe in Entwicklung und Produktion. Und schließlich der finanzielle Teil: Micron beteiligt sich an Anthropics Series-H-Runde. „Next-generation AI infrastructure“ nennen das beide Seiten in der Mitteilung — die übliche Verpackung. Übersetzt heißt es: Anthropic sichert sich Speichernachschub für Jahre, Micron einen Großabnehmer mit Wachstumskurs.

Das Geld dreht sich im Kreis

Die eigentliche Pointe steckt in der Kombination aus Investition und Liefervertrag. Ein Zulieferer steckt Kapital in einen Kunden, der davon — unter anderem — die Produkte eben dieses Zulieferers kauft. Solche Ringgeschäfte häufen sich in der KI-Branche, von Chipherstellern über Cloud-Anbieter bis zu den Modell-Laboren, und ich werde das Gefühl nicht los, dass dabei vor allem Bilanzen und Bewertungen hübsch gerechnet werden. Microns Aktie ist binnen eines Jahres um über 1.000 Prozent gestiegen — eine Zahl, die für sich genommen schon die Frage nach einer Blase aufwirft.

Das macht den Deal nicht wertlos. Ein Liefervertrag über knappe Ware ist handfest, und gemeinsame Architektur-Entwicklung kann echte Effizienzgewinne bringen. Aber die finanzielle Verschränkung verwischt die Grenze zwischen Kunde, Investor und Lieferant — und genau diese Vermischung ist es, die Kritiker an der aktuellen KI-Finanzierung nervös macht. Wenn der Umsatz des einen die Beteiligung des anderen finanziert, sagt die Wachstumskurve weniger aus, als sie vorgibt.

Warum ausgerechnet Speicher

Dass sich KI-Labore um Speicher reißen, ist kein Zufall. HBM und DRAM sind seit Monaten knapp, weil die Rechenzentren die weltweite Produktion binden — mit spürbaren Folgen bis in den Consumer-Markt, wo DDR5-Preise auf Rekordniveau liegen. Ich habe genug Hardware-Generationen aufgebaut, um zu wissen, dass Speicher der Posten ist, der am Ende jede Kalkulation sprengt; momentan gilt das nicht nur für den PC unterm Schreibtisch, sondern für die größten Rechenzentren der Welt.

Für Micron ist die Logik klar: Wer den Engpass besitzt, sichert sich am besten gleich die Abnehmer und bindet sie eng. Genau dieses Muster zeigte sich schon, als SK Hynix und Nvidia ihre HBM-Partnerschaft über einen reinen Liefervertrag hinaus ausbauten. Die Speicherhersteller sind von Zulieferern zu strategischen Mitspielern aufgestiegen — und kassieren die Aufmerksamkeit, die früher den GPU-Bauern allein gehörte.

Bleibt die Frage, was passiert, wenn der KI-Boom abkühlt. Mehrjährige Lieferverträge sehen großartig aus, solange die Nachfrage hält. Kippt sie, sitzen beide Seiten in einem Geflecht aus Beteiligungen und Abnahmeverpflichtungen, das sich nicht so schnell entwirren lässt, wie es geknüpft wurde. Bis dahin profitieren alle — auf dem Papier.