Kostenlos die Wohnung putzen lassen, ohne einen Cent zu zahlen — der Haken steckt in der Kamera, die dabei mitläuft. Genau das bietet das Berliner Start-up MicroAGI mit seiner App Shift derzeit in New York: Professionelle Reinigungskräfte kommen ins Haus, wischen, saugen und räumen auf, dabei zeichnet eine Kamera am Kopf jeden Handgriff aus der Ich-Perspektive auf. Bezahlt wird der Einsatz nicht von den Bewohnern, sondern von dem, was am Ende dabei herauskommt: Trainingsmaterial für künftige Haushaltsroboter.

Das eigentliche Produkt ist nicht die saubere Wohnung

Reinigung gratis, Daten als Ware — das Geschäftsmodell dreht die übliche Rechnung einfach um. MicroAGI verkauft nicht die Putzleistung, sondern die aufgezeichneten Datensätze: gelabelte Handlungsabläufe, Objektzustände, Wege durch echte Wohnräume. Solches Material aus dem Alltag ist für die Robotik schwer zu beschaffen und entsprechend teuer. Das Kalkül dahinter: Der spätere Verkauf der Daten an andere KI- und Robotikfirmen bringt mehr ein, als die kostenlosen Einsätze kosten.

Hinter der Firma steht Gründer Bercan Kilic, früher Aerodynamik-Ingenieur beim Formel-1-Team von Red Bull und Absolvent der RWTH Aachen. Das Unternehmen sitzt in Berlin und hat nach eigenen Angaben rund 63 Millionen Dollar eingesammelt, zuletzt in einer Series-A-Runde mit Geldgebern wie Hummingbird Ventures, Redalpine und LocalGlobe. Laut MicroAGI wurden allein im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 über 10.000 „Operatoren“ in 15 Ländern mit zusammen mehr als fünf Millionen Dollar bezahlt — Zahlen, die sich bislang nur auf die Firma selbst stützen.

Was die Kamera in der Wohnung sieht

Eine Kopfkamera in fremden Wohnungen nimmt mehr auf als Staub und Fußleisten. Im Bild landen Einrichtung, Unterlagen auf dem Schreibtisch, Fotos an der Wand, der Inhalt offener Regale — alles, was in einem bewohnten Zuhause eben herumsteht. MicroAGI wirbt damit, dass die Aufnahmen vor der Weiterverarbeitung anonymisiert würden, nicht öffentlich seien und nicht für Werbung genutzt würden.

„Anonymisiert“ ist so ein Wort, bei dem ich hellhörig werde. Wer jahrelang mit Backups und fremden Datenbeständen hantiert hat, weiß, wie schwer sich Material wirklich entschärfen lässt, sobald es einmal aufgenommen, gespeichert und für die Annotation durch mehrere Hände gegangen ist. Ein verpixeltes Gesicht macht eine Wohnung nicht anonym — Grundriss, Mobiliar und der ganze persönliche Kram bleiben erkennbar. Und je länger die Kette aus Speicherung, Verarbeitung und Weitergabe an Partner wird, desto mehr Stellen gibt es, an denen etwas durchsickern kann.

Der Wettlauf um Daten aus dem echten Leben

Roboter, die im Haushalt wirklich etwas ausrichten sollen, scheitern bislang nicht am Greifen einzelner Gegenstände, sondern an der Unordnung echter Wohnungen. Daten aus dem Labor reichen dafür nicht; gebraucht wird, wie Menschen alltägliche Aufgaben in realen Räumen erledigen. Genau diese Lücke füllt MicroAGIs Modell — und nebenbei zeichnen die Reinigungskräfte das Material auf, mit dem Maschinen ihre Tätigkeit eines Tages übernehmen könnten.

Vorerst läuft das Angebot nur in New York. Geplant ist die Ausweitung auf San Francisco, London, Zürich und München. Spätestens mit dem Schritt nach Deutschland und in die Schweiz wird es heikel: Hier greift die DSGVO, und das Filmen privater Wohnräume samt allem, was darin steht, ist juristisch ein anderes Kaliber als ein Einwilligungshaken in einer App.

Der Tausch klingt zunächst fair — saubere Wohnung gegen ein paar Aufnahmen. Hergeben tut man aber den Blick in den eigenen Rückzugsraum, dauerhaft und an Dritte weiterverkäuflich. Das Wort „gratis“ trägt hier den vollen Preis schon in sich: Die Daten sind genau das, womit die Reinigung bezahlt wird. Wer den Putztrupp mit Kamera ins Wohnzimmer lässt, sollte das wenigstens mit offenen Augen tun.