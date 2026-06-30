Meta hat sein Sprachmodell Llama auf einem guten Teil des offenen Internets trainiert — und auf einer Sammlung millionenfach raubkopierter Bücher, was dem Konzern mehrere Urheberrechtsklagen einbrachte. Ausgerechnet dieses Haus bekommt jetzt kalte Füße, sobald fremdes KI-Material in die eigenen Trainingsdaten geraten könnte. Laut einem internen Memo, über das zuerst The Information berichtete und das auch das KI-Portal The Decoder aufgriff, dürfen Entwickler in Metas Applied-AI-Abteilung Anthropics Claude Code und OpenAIs Codex nicht mehr einsetzen.

Was im Memo steht

Das Schreiben weist einzelne Teams an, Aufgaben zu pausieren, die auf den beiden Coding-Assistenten beruhen. Die Begründung in den internen Richtlinien: Gelangen Ausgaben fremder Modelle in Metas Trainingsmaterial, drohten „ernsthafte Eskalationen mit Partnerunternehmen“. Die alltägliche Nutzung externer Modelle bleibt teilweise erlaubt — untersagt ist konkret, KI-erzeugte Inhalte zum Aufbau von Trainings- oder Evaluationsdaten zu verwenden. Jede Code-Prüfung soll weiter durch Menschen laufen.

Bemerkenswert ist weniger die Regel selbst als ihr Zeitpunkt. Es ist einer der ersten dokumentierten Fälle, in dem ein großes KI-Haus seinen eigenen Leuten die Werkzeuge der direkten Konkurrenz formell verbietet. Wer KI-Coding-Tools bisher für eine reine Effizienzfrage hielt, sieht hier, dass sie längst zur strategischen Grenze geworden sind.

Destillation — und warum gerade Meta nervös wird

Hinter dem Verbot steckt die Angst vor Destillation. Vereinfacht läuft die so: Ein starkes Modell beantwortet massenhaft Anfragen, ein kleineres lernt aus diesen Antworten und übernimmt deren Fähigkeiten — ohne das teure Grundlagentraining selbst zu stemmen. OpenAI, Anthropic und Google verbieten dieses Vorgehen in ihren Nutzungsbedingungen ausdrücklich.

Meta fürchtet dabei weniger, selbst beim Abkupfern erwischt zu werden, als dass durchgesickerte Fremd-Ausgaben unbemerkt in Llama landen und ein Vertragspartner darin einen Verstoß sieht. Die Vorsicht hat eine gewisse Ironie — der Konzern kennt das Spielfeld von der anderen Seite gut genug. Branchenweit ist das Nachziehen fremder Modelle ohnehin ein offenes Geheimnis: Elon Musk räumte ein, xAI habe OpenAI-Modelle „teilweise“ destilliert, und die Aufregung um das chinesische DeepSeek drehte sich 2025 um genau diesen Verdacht. Erst kürzlich war Meta auch beim Rechnen auf andere angewiesen, als Google die Gemini-Kapazität für den Konzern deckelte.

Eigene Werkzeuge, eigene Rechnung

Parallel baut Meta mit „MetaCode“ einen eigenen Coding-Assistenten und will so die Abhängigkeit von fremden Tools senken — auch aus Kostengründen. Für die interne KI-Nutzung sind 2026 Milliardenbeträge eingeplant.

Ich nutze solche Assistenten im Tagesgeschäft selbst: fürs Gerüst eines Skripts, fürs schnelle Durchsehen von fremdem Code, für Routinekram, den früher Copy-and-paste erledigt hat. Für eine kleine Firma ist die Frage simpel — läuft das Tool und stimmt der Preis? Für einen Konzern, der selbst Modelle baut, ist jeder Tastendruck in einem fremden Assistenten potenziell ein Datenleck in die falsche Richtung. Dieselbe Software, zwei völlig verschiedene Risikorechnungen.

Dass ausgerechnet Meta die Schotten dichtmacht, sagt mehr über den Reifegrad des Markts als jede Produktankündigung. Coding-Assistenten sind in zwei Jahren von der Spielerei zum Vermögenswert geworden, den man vor der Konkurrenz schützt. Der eigentliche Treiber ist dabei kaum die Rechtsangst, sondern Kontrolle: Wer beim Programmieren auf fremde Modelle angewiesen bleibt, finanziert am Ende den, der ihn überholen will.