Meta Ray-Ban: NameTag-Gesichtserkennung stammte von einem Pentagon-Dienstleister

Anfang Juni berichteten wir hier über NameTag — Wired hatte damals Gesichtserkennungs-Code in Metas KI-App für die Ray-Ban-Brille entdeckt, eingebettet auf rund 50 Millionen Geräten, inaktiv, aber per Remote-Update schaltbar. Meta entfernte den Code anschließend. Was bisher offen blieb: Woher stammte die Technologie? Laut einem Bericht von heise online, der sich auf eine neue Wired-Recherche stützt, lizenzierte Meta die Gesichtserkennung bei Rank One Computing (ROC) — einem Unternehmen, das rund 80 Prozent seines Umsatzes mit staatlichen Auftraggebern erzielt.

Rank One Computing: US Marshals, SOCOM und FBI als Klientel

ROC wurde 2015 von Ingenieuren des US-Forschungsinstituts Noblis in Denver gegründet. Der CEO des Unternehmens leitete zuvor die biometrische Datenbanksparte des FBI; der Aufsichtsrat setzt sich aus ehemaligen Führungskräften von CIA, FBI und Pentagon zusammen. Aktive Kunden sind der US Marshals Service, der Naval Criminal Investigative Service (NCIS) sowie das US Special Operations Command (SOCOM). SOCOM hat ROC-Forschung mitfinanziert, die Gesichtserkennung aus bis zu einem Kilometer Entfernung ermöglichen soll. Im Februar 2026 ging ROC an die Nasdaq.

Das ist kein Startup aus der Grauzone — ROC ist ein börsennotiertes Unternehmen mit einem Jahrzehnt Staatsgeschäft im Biometrie-Bereich. Dass Meta sich für genau diesen Anbieter entschieden hat, ist keine zufällige Vendor-Wahl.

Zehn Millionen Gesichtstemplates — und Liveness-Detection als zweiter Baustein

Die Vereinbarung zwischen Meta und ROC umfasste laut Wired-Informationen neben Gesichtserkennung auch Liveness-Detection: eine Komponente, die unterscheidet, ob eine Kamera eine lebende Person erfasst oder ein Foto beziehungsweise eine Maske. Kapazitätsrahmen der Lizenz: bis zu zehn Millionen Gesichtstemplates.

Metas Statement, das Projekt sei „rein explorativ“ und man werde bei einer eventuellen Einführung „mit voller Transparenz vorgehen“, klingt nach dem üblichen Datenschutz-Boilerplate. Explorativ ist, wer eine Open-Source-Bibliothek einbindet und schaut, ob etwas funktioniert — nicht wer einen staatlichen Biometrie-Anbieter lizenziert, dessen Kunden SOCOM und der US Marshals Service sind. Das ist eine andere Kategorie von Testbetrieb.

Wired hatte die schlafende ROC-Integration am 4. Juni 2026 identifiziert. Meta veröffentlichte tags darauf ein Update, das den Gesichtserkennungs-Code aus der App entfernte.

Der Beschaffungsweg ist damit dokumentiert. Ob NameTag in einer späteren Version der Ray-Ban-Brille erscheint, bleibt offen — die EU-Forderung nach Rechtssicherheit für Smart Glasses läuft weiter, unabhängig davon, was im App-Code gerade aktiv ist. (Dass Meta Nutzer bei einer Einführung „vollständig informieren“ will, mündet erfahrungsgemäß in einem Einwilligungs-Dialog, den heute schon kaum jemand zu Ende liest.)