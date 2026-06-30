Sicherheitstests bei KI-Chatbots sind richtig und wichtig. Normalerweise testet man dabei die eigenen Systeme. Meta hat laut einem Bericht von WIRED etwas anderes getan: Über einen Dienstleister ließ der Konzern hunderte Auftragnehmer sich als Minderjährige ausgeben und gezielt die Chatbots der Konkurrenz mit Krisen-Anfragen löchern – ohne Wissen der getesteten Unternehmen.

Project „Cannes“: 45.000 Prompts unter falschem Alter

Das intern „Cannes“ genannte Projekt lief über den Auftragnehmer Covalen. Die Beteiligten legten Fake-Konten mit einem Geburtsdatum unter 18 an und schickten Texte und Bilder an die fremden Systeme: Anfragen rund um Suizid, Selbstverletzung, Essstörungen und Drogen, oft aus der Perspektive von Kindern in akuten Krisensituationen. Die Antworten landeten anschließend in Tabellen.

Die Dimensionen sind beträchtlich. Eine einzige Testrunde im August 2025 umfasste mehr als 45.000 Prompts, eine einzelne Tabelle listete 3.748 Anfragen, mindestens 239 davon drehten sich um Sex oder Romantik. Aktiv war das Programm dem Bericht zufolge noch am 21. April 2026. Im Visier standen ChatGPT von OpenAI, Googles Gemini und Character.AI – allesamt ohne Kenntnis davon, dass sie gerade systematisch abgeklopft wurden.

Wer hier wen testet

Die Reaktionen fielen entsprechend aus: Character.AI verweist auf einen klaren Verstoß gegen die eigenen Nutzungsbedingungen, OpenAI prüft den Vorfall, Google beklagt die fehlende Genehmigung. Meta selbst nennt das Vorgehen ein „verantwortungsvolles, branchenübliches Sicherheitstesting“ und erklärt, jede andere Deutung verkenne, wie Technologiekonzerne ihre Systeme verbesserten.

Der Beigeschmack bleibt trotzdem. Meta stand 2025 selbst heftig in der Kritik, weil interne Richtlinien den hauseigenen KI-Personas romantisch gefärbte Chats mit Minderjährigen durchgehen ließen. Dass ausgerechnet dieser Konzern nun verdeckt die Konkurrenz auf deren Jugendschutz abklopft – und die Ergebnisse fein säuberlich archiviert –, ist eine bemerkenswerte Rollenverteilung.

Test oder Munition?

In der IT-Sicherheit teste ich auch fremde Systeme – aber nie ohne abgestecktes Ziel, schriftliche Einwilligung und klare Spielregeln. Genau das fehlt hier an allen drei Stellen. Ein Sicherheitstest ohne Auftrag und ohne Wissen der Gegenseite ist in meiner Welt kein Test, sondern unautorisiertes Probing. Wer eine Schwachstelle im Kinderschutz eines fremden Systems findet und es ernst meint, meldet sie verantwortungsvoll an den Hersteller – er sammelt nicht 45.000 Krisen-Prompts in Tabellen, deren Auswertung am Ende dem eigenen Wettbewerbsvorteil dient.

Bei alldem droht das eigentliche Alarmsignal unterzugehen: Dass fremde Chatbots auf Krisen-Anfragen vermeintlicher Kinder offenbar zu oft die falsche Antwort gaben, ist ein echtes Problem – unabhängig davon, aus welchem Motiv Meta es zutage gefördert hat. Die Branche hat eine Jugendschutz-Baustelle. Nur ist Meta der denkbar unglaubwürdigste Bauleiter dafür.