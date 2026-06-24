Anfang Juni wurde bekannt, dass Meta einem Teil seiner Belegschaft bei jeder Mausbewegung und jedem Tastenanschlag über die Schulter schaut — die Daten sollten KI-Modelle das menschliche Arbeiten am Rechner lehren. Schon damals hatten wir über das Programm berichtet. Jetzt liegt es vorerst auf Eis. Den Ausschlag gab am Ende nicht der wochenlange interne Protest, sondern ein firmenweites Datenleck.

Wie heise online unter Berufung auf eine Reuters-Recherche berichtet, setzt Meta das intern „Model Capability Initiative“ (MCI) genannte Mitarbeiter-Tracking aus. Sensible Daten waren dabei für Unbefugte einsehbar — nicht für eine Handvoll Admins, sondern praktisch für die gesamte Belegschaft.

Was MCI aufzeichnet — und warum die Belegschaft seit Wochen mauert

MCI läuft seit rund zwei Monaten auf den Arbeitsrechnern von Meta-Beschäftigten in den USA. Erfasst werden Mauswege, Klicks und Tastatureingaben; aus diesem Verhaltensprofil sollen KI-Modelle lernen, wie ein Mensch eine Aufgabe am Bildschirm löst. Intern regte sich von Beginn an Widerstand. Meta ruderte im Juni bereits ein Stück zurück und gab den Mitarbeitern die Möglichkeit, die Aufzeichnung in 30-Minuten-Fenstern zu pausieren — ein Zugeständnis, das das grundsätzliche Unbehagen nicht ausräumte.

Das Leck, das die Reißleine zog

Konkret wurde es, als ein Beschäftigter eine formelle Sicherheitsmeldung absetzte: Über den eigenen Arbeitsrechner seien persönliche Steuer- und Gesundheitsdaten einsehbar gewesen. Intern stufte Meta den Vorfall als „SEV 2″ ein — die zweithöchste Stufe der eigenen Severity-Skala. Zugänglich waren laut Reuters vollständige Prompts und Transkripte, private Unterhaltungen sowie Personal- und Leistungsdaten. Meta-Sprecher Tracy Clayton erklärte, man habe keine Hinweise auf einen unbefugten Zugriff, pausiere das Programm aber, „während wir den Sachverhalt untersuchen“. Ein Termin für die Wiederaufnahme steht nicht fest.

Dass ein Konzern Verhaltensdaten der eigenen Leute zu Trainingsmaterial macht, ist das eine. Dass dieselben Daten dann offen im Haus liegen, das andere — und der eigentliche Skandal. Wer in deutschen Firmen Monitoring- oder Logging-Software einführen will, lernt Betriebsrat und Datenschutz schnell von ihrer gründlichen Seite kennen; ich habe Projekte erlebt, in denen allein die Mitbestimmung das Vorhaben um Monate verzögert hat. Lästig im Moment, aber genau diese Hürde verhindert, dass aus „wir trainieren KI“ ein offenes Lager mit Gehalts- und Gesundheitsdaten wird.

Warum Europa außen vor bleibt — und was offen ist

Für europäische Beschäftigte hat MCI ohnehin nie gegolten: DSGVO und hiesiges Arbeitsrecht setzen einer derart lückenlosen Verhaltensaufzeichnung enge Grenzen, weshalb Meta das Programm von vornherein auf die USA beschränkte. Beruhigend ist das nur halb. Die Modelle, die dort mit solchen Daten trainiert werden, stecken am Ende auch in den Produkten, die hier laufen. Und „pausiert“ heißt nicht „abgeräumt“ — es heißt, dass Meta nach der Untersuchung weiß, wie sich dasselbe Vorhaben diskreter aufziehen lässt. Dass ausgerechnet ein Datenleck das Programm stoppte und nicht der Protest der eigenen Leute, ist die ernüchternde Pointe.