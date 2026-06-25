Wer auf Facebook oder Instagram einen gemeldeten Beitrag prüfen lässt, bekommt die Entscheidung künftig fast immer von einer Maschine. Meta baut seine Inhaltsmoderation in hohem Tempo auf Sprachmodelle um – und plant, bis Ende 2026 den größten Teil der Arbeit ganz ohne menschliche Prüfer zu erledigen. Das berichtet die Financial Times unter Berufung auf interne Unterlagen und Mitarbeiter.

KI-Moderation: Die Hälfte läuft schon automatisch

Schon im Jahr 2025 hat Meta dem Bericht zufolge rund die Hälfte aller Anfragen, die früher an menschliche Moderatoren gingen, an große Sprachmodelle übergeben. Bis Jahresende sollen es bei bestimmten Inhaltskategorien über 90 Prozent sein – neun von zehn Entscheidungen ohne menschliches Auge. Betroffen sind Facebook, Instagram und Threads.

Technisch hat Meta dafür den Unterbau gewechselt. Zunächst lief die automatische Prüfung über Googles Gemini, inzwischen setzt der Konzern auf ein eigenes Modell namens Muse Spark – das erste Foundation-Modell aus den hauseigenen Superintelligence Labs. Aus einer Auslagerung an Google wird damit ein vollständig eigener Stack, vom Modell bis zur Entscheidung.

Metas Zahlen – und was die eigenen Leute dazu sagen

Meta begründet den Umbau mit Qualität: Die Sprachmodelle machten im Schnitt 13 Prozent weniger Fehler und fänden 10 Prozent mehr tatsächliche Verstöße als menschliche Prüfer. Beide Zahlen stammen aus Metas eigener Messung, eine unabhängige Überprüfung gibt es nicht – und woran genau ein „Fehler“ festgemacht wird, bleibt offen.

Intern klingt das weniger glatt. Mitarbeiter berichten der FT, dass die Modelle harmlose Inhalte sperren oder still unsichtbar machen – Shadowbanning, ohne dass der Betroffene es merkt. Und es fehle eine belastbare Messung, ob das System bei diesem Tempo überhaupt sauber arbeitet. Dieses Muster kenne ich aus dem Kleinen: Automatische Spam- und Wortfilter, wie sie auf jedem Forum oder Hosting-Postfach laufen, fangen zuverlässig auch das Falsche – die seriöse Mail im Spam, den legitimen Beitrag in der Warteschlange. Solange ein Mensch nachsieht, ist das ein Ärgernis. Fällt der Mensch weg, wird es zur Regel.

Der eigentliche Treiber sitzt in der Personalabteilung

Hinter der Qualitätsdebatte steht eine Kostenrechnung. Verträge externer Dienstleister, die bislang einen Großteil der Moderation stemmten, werden nicht verlängert; daneben plant Meta einen Personalabbau von rund zehn Prozent und versetzt zugleich Tausende Beschäftigte in KI-Abteilungen. Die Moderation ist dabei nur ein Schauplatz der breiteren Verschiebung von Mensch zu Modell.

Der Schritt passt zur Linie der vergangenen Jahre. Schon mit dem Aus für die professionellen Faktenchecker und dem Wechsel auf ein Community-Notes-Modell hat Meta menschliche Urteilskraft aus dem Prozess genommen – mal an die Crowd, jetzt an das Sprachmodell. Die Richtung ist eindeutig: weniger Menschen, die entscheiden, was online bleibt.

Am Ende läuft beides – das Versprechen weniger Fehler und die Angst vor Überblockung – auf dieselbe Frage hinaus: Wer korrigiert die Maschine, wenn sie danebenliegt? Bei einer Plattform mit Milliarden Nutzern ist „neun von zehn Entscheidungen durch ein Modell, das niemand von außen prüft“ keine Fußnote zur Effizienz, sondern eine Frage der Aufsicht. Ein Filter, der sich irrt, ist das eine. Einer, der sich in Metas Größenordnung irrt und kaum noch jemanden hat, der gegensteuert, ist etwas anderes.