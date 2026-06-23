Jahrelang war es der Ray-Ban-Schriftzug am Bügel, der Metas Kamerabrille überhaupt salonfähig machte. Damit ist jetzt Schluss: Meta bringt seine KI-Brillen unter eigenem Namen heraus — drei Modelle, ab 299 Dollar, eines davon entworfen von Kylie Jenner. Der Markenname Ray-Ban fällt weg, der Fertiger dahinter bleibt derselbe.

Eigene Marke statt geliehenem Glanz

Bisher verkaufte Meta seine Brillen gemeinsam mit EssilorLuxottica unter den etablierten Namen Ray-Ban und Oakley. Künftig läuft eine eigenständige Linie schlicht unter „Meta Glasses“. EssilorLuxottica baut weiter — Gläser, Gestelle, Fertigung —, aber der Name auf dem Bügel gehört nun Meta selbst. Die Ray-Ban- und Oakley-Modelle bleiben parallel im Sortiment.

Meta-Technikchef Andrew Bosworth gab als Ziel aus, „jede Ecke des Marktes“ erreichen zu wollen. Klingt nach dem üblichen Konzern-Sprech, meint hier aber etwas Konkretes: weg vom Lifestyle-Accessoire mit Designer-Logo, hin zum Massenprodukt, dessen Marke und Marge komplett bei Meta liegen. Den prestigeträchtigen Namen wegzulassen, ist trotzdem eine Wette. Ray-Ban war kein Zufall — die Brille verkaufte sich auch, weil bei „Ray-Ban“ niemandem sofort „Kamera von Facebook im Gesicht“ durch den Kopf schoss. Dieses Vertrauen muss Meta unter eigenem Namen erst noch aufbauen.

299 Dollar — günstiger, aber nicht geschenkt

Die beiden Standardmodelle Adventurer (kleinere Fassung) und Fury (größer, runder) kosten je 299 Dollar, das von Kylie Jenner gestaltete Starfire-Modell 399. Zum Einordnen: Das ist rund 80 Dollar unter dem zweiten Ray-Ban-Meta-Wayfarer, der vergangenes Jahr bei 379 Dollar startete — und ziemlich genau auf dem Niveau, auf dem die allererste Ray-Ban-Meta-Generation lag. Nach oben ist der Abstand riesig: Snaps kabellose SPECS für 2.195 Dollar spielen in einer ganz anderen Liga, zielen aber auch auf Entwickler statt auf den Drogerie-Regal-Käufer.

Technisch bleibt die Brille nah an dem, was Meta vorher verkauft hat: rund acht Stunden Akku plus 40 Stunden im Ladecase, 12-Megapixel-Kamera, 100 Grad Sichtfeld, Video in 3K mit 30 Bildern oder 1080p mit 60. Neu ist ein frei belegbarer Action-Button, den die Ray-Ban-Modelle nicht hatten. Den größten Marketing-Aufschlag bekommt das KI-Modell „Muse Spark“: Es soll laut Meta Details aus aufgenommenen Fotos besser auslesen und sich persönliche Vorlieben merken. Nachgemessen hat das bislang niemand unabhängig — bis dahin bleibt es ein Herstellerversprechen.

Kylie Jenner und die Frage, die offen bleibt

Das Starfire-Modell ist der eigentliche Strategiewechsel im Kleinen: ein eigener Klang beim Aufsetzen, und die Standard-KI-Stimme lässt sich durch einen KI-Klon von Jenners echter Stimme ersetzen. Das zielt offenkundig auf eine jüngere, modeaffine Zielgruppe, die eine Datenbrille eher über Instagram als über ein Technikportal entdeckt.

Ich habe in den letzten Jahren genug Wearable-Wellen kommen und gehen sehen — Google Glass, den Fitnesstracker-Boom, die erste Smartwatch-Euphorie —, um bei „jede Ecke des Marktes“ reflexhaft skeptisch zu werden. Was diesmal anders ist: Der Preis stimmt tatsächlich. Und genau das macht die alte Frage dringlicher, nicht kleiner. Je billiger und massenhafter eine Kamera im Gesicht wird, desto mehr Gegenüber werden gefilmt, ohne gefragt zu werden. Diese Lücke ist seit der Debatte um die NameTag-Gesichtserkennung und die fehlende EU-Rechtssicherheit für Smart Glasses offen — und ein neuer Markenname schließt sie nicht.

Der spürbare Sprung steckt diesmal im Preisschild, weniger im Innenleben — Meta verkauft die vernetzte Kamera jetzt zum Kurs einer ordentlichen Sonnenbrille. Wer am Ende ins Bild läuft und was mit den Aufnahmen passiert, beantwortet auch der Wegfall des Ray-Ban-Logos nicht.