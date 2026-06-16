Facebook war nie eine Suchmaschine — jedenfalls nicht ernsthaft. Mit dem neuen AI Mode versucht Meta das jetzt zu ändern: Statt einer Trefferliste bekommt man synthetisierte Antworten, zusammengebaut aus öffentlichen Gruppeneinträgen, Reels und Posts der eigenen Plattform. Der Gedanke ist nicht neu, der Lieferant schon: Während Google auf gecrawlte Webseiten setzt, antwortet Meta direkt aus dem eigenen Netzwerk heraus.

Was AI Mode macht — und was er dafür braucht

Das Prinzip ist einfach: Eine Frage wie „Welches Café in meiner Nähe hat am Sonntag auf?“ landet nicht länger in einer Suchmaske, die Gruppenthreads auflistet, sondern beim hauseigenen Modell Muse Spark, das öffentlich verfügbare Beiträge aus Gruppen, Reels und allgemeinen Posts zusammenzieht und eine direkte Antwort formuliert. Das klingt nach dem, was Google seit einem Jahr unter seinem eigenen AI Mode versucht — nur dass Meta dabei nicht das halbe Web auswertet, sondern das eigene Netzwerk.

Zum Launch ist die Funktion in der US-Version der mobilen App verfügbar; wann Europa folgt, nennt Meta nicht. Parallel hat das Unternehmen kürzlich Forum eingeführt, eine Art hauseigenes Reddit mit einer „Ask“-Funktion, die ebenfalls aus Facebook-Gruppen antwortet. AI Mode ist die breitere Variante davon — direkt im Hauptprodukt.

Die Schwachstelle liegt im Material

Hier wird’s kritisch. Gruppeneinträge und Reels sind kein redaktionell geprüfter Inhalt. Wer fragt, ob eine Handwerkerfirma seriös ist, wie die Einkommensgrenzen für eine Sozialleistung aussehen oder was gegen eine Arzneimittelkombination spricht, bekommt Antworten, die bestenfalls subjektiv und schlimmstenfalls schlicht falsch sind — ohne dass das aus der KI-Antwort erkennbar wird.

Das Risiko ist nicht trivial: Eine KI-Antwort wirkt verbindlicher als ein einzelner Kommentar. Wer gewohnt ist, Threads selbst zu gewichten, hat einen Filter. Wer die Zusammenfassung oben einfach konsumiert, hat den nicht. Meta hat die Einschränkung in der Ankündigung immerhin nicht verschwiegen — das Risiko veralteter oder irreführender Informationen steht explizit drin. Wie das technisch abgesichert werden soll, bleibt offen.

Mich überzeugt das als Informationsquelle für alles jenseits von Empfehlungs- und Lifestyle-Fragen nicht wirklich. Für „Welche Werkstatt in der Nähe ist fair?“ gut. Für „Stimmt es, dass X…“ besser woanders suchen.

Google gegen Meta: gleiche Richtung, anderes Terrain

Beide Konzerne wollen die klassische Linkliste ersetzen. Google nutzt das Web, Meta nutzt sein Netzwerk — das sind fundamental unterschiedliche Quellbasen. Googles AI Mode bringt Breite mit, Metas Variante bringt soziale Tiefe: Lokales, Community-Erfahrungen, Veranstaltungstipps aus erster Hand. Wer nach Bewertungen oder Empfehlungen fragt, könnte bei Meta tatsächlich schneller fündig werden als bei Google. Wer Fakten oder aktuelle Nachrichtenlage sucht, sollte skeptisch bleiben.

Dass Meta zum gleichen Launch virtuelle Kleiderauswahl per Foto-Preset und Video-Collage-Übergänge angekündigt hat, sagt einiges über die Prioritäten. Die KI-Suche wirkt daneben wie ein Infrastrukturprojekt, das nebenbei mitläuft. Ob Meta das als ernsthaftes Informationswerkzeug positioniert oder vor allem als Grund, die App länger offen zu lassen, wird man daran ablesen können, wie schnell etwaige Falschantworten zu konkreten Korrektursystemen führen — oder nicht.