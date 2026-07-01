Bis zu 145 Milliarden Dollar will Meta 2026 in KI-Infrastruktur stecken — Rechenzentren, von denen eines in Ohio die Fläche Manhattans erreichen soll, dazu Chips im Akkord. Einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge arbeitet der Konzern jetzt daran, einen Teil dieser Kapazität an fremde Kunden zu vermieten. Aus dem Selbstversorger würde damit ein Cloud-Anbieter, der gegen Amazon Web Services, Microsoft Azure und Google Cloud antritt. Pikant ist der Zeitpunkt: Erst vor wenigen Tagen war Meta selbst der am härtesten getroffene Kunde, als Google seine Gemini-Rechenzeit deckelte.

Rohleistung oder fertige Modelle

Zwei Wege stehen dem Bericht zufolge zur Debatte. Der eine: reine Rechenkapazität vermieten, so wie es der Spezialanbieter CoreWeave vormacht — Kunde bucht die Beschleuniger, Meta stellt sie bereit. Der andere: gehosteten Zugang zu Metas eigenen KI-Modellen verkaufen, also nicht die Hardware, sondern die fertige Inferenz. Beides zusammen wäre der Einstieg in ein Geschäft, das bisher im Wesentlichen drei US-Konzerne unter sich aufteilen. Offiziell bestätigt hat Meta die Pläne nicht; nach dem Bericht legte die Aktie rund zehn Prozent zu.

Wer wie ich seit Jahren Server bei netcup und Hetzner mietet, kennt das Kalkül von der anderen Seite. Ein Rechenzentrum rechnet sich nur bei hoher Auslastung, leerstehende Kapazität ist totes Kapital — dass ein Betreiber freie Slots weiterverkauft, statt sie ungenutzt abschreiben zu lassen, ist an sich uralt. Neu ist allein die Größenordnung. Hier geht es nicht um ein paar leere Racks, sondern um die Reste eines dreistelligen Milliarden-Budgets.

Das Muster kommt von Musk

Neu ist die Idee ohnehin nicht. Elon Musks KI-Firma xAI vermarktet die Rechenleistung ihres Rechenzentrums Colossus bereits an Dritte und hat dem Bericht zufolge Verträge mit Anthropic (rund 1,25 Milliarden Dollar pro Monat) und Google (rund 920 Millionen Dollar pro Monat) geschlossen. Meta würde also einem Pfad folgen, den ein Konkurrent gerade erst getreten hat. Der Unterschied liegt in der Reihenfolge: xAI verkauft von Anfang an, Meta hätte die Anlagen für den Eigenbedarf gebaut und würde erst nachträglich zum Vermieter.

Für die etablierten Anbieter ist das eine zweischneidige Nachricht. Einerseits wächst die Konkurrenz um zahlungskräftige KI-Kunden. Andererseits kauft Meta laut eigener Bilanz selbst noch Cloud-Leistung von Dritten zu — ein Konzern, der zugleich mietet und vermietet, ist im Cloud-Markt zwar nichts Ungewöhnliches, aber ein Beleg dafür, wie unübersichtlich der Handel mit Rechenzeit gerade wird.

Mich stört an solchen Meldungen ein blinder Fleck. Wer überschüssige KI-Rechenleistung zu verkaufen hat, hat entweder mehr gebaut, als er braucht — oder die eigene KI zieht nicht die Nachfrage, mit der die 145 Milliarden begründet wurden. Beides ist kein Zeichen von Stärke. GPU-Beschleuniger verlieren rasant an Wert; wer sie vermietet, holt vor allem Geld zurück, das sonst in abschreibender Hardware steckenbliebe. Vermarkten lässt sich das als Cloud-Offensive — der nüchterne Kern ist der Versuch, eine sehr teure Wette wenigstens teilweise zu refinanzieren.