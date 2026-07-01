Einen ganzen Satz allein aus der Hirnaktivität rekonstruieren, ohne dem Menschen eine Elektrode einzupflanzen — das galt lange als unmöglich. Metas Forschungsabteilung FAIR hat Ende Juni mit Brain2Qwerty v2 ein Modell vorgestellt, das genau das leistet, und zwar deutlich besser als alles bisher Nicht-Invasive. Der Haken steckt nicht in den Zahlen, sondern im Aufbau dahinter.

Sätze aus dem Magnetfeld

Das System liest kein Sprechen und keine Bewegung, sondern das Tippen: Neun Probanden schrieben unter einem Magnetenzephalografen (MEG) rund 22.000 Sätze, jeweils über zehn Stunden Aufzeichnung. Das Gerät misst die winzigen Magnetfelder, die die Nervenzellen erzeugen, und ein durchgängiges Deep-Learning-Modell übersetzt das Signal direkt in Buchstaben. Im Schnitt trifft es 61 Prozent der Wörter richtig, beim besten Teilnehmer 78 Prozent — bei ihm enthält mehr als jeder zweite Satz höchstens einen Fehler.

Der Sprung wird erst im Vergleich deutlich. Frühere nicht-invasive Ansätze kamen kaum über acht Prozent Wortgenauigkeit hinaus — brauchbar war das nie. Eingepflanzte Elektroden, wie sie Neuralink und andere erproben, liegen dagegen bei über 98 Prozent. Brain2Qwerty v2 schiebt sich in die große Lücke dazwischen, ohne dass jemand ein Skalpell ansetzen muss. Das ist der eigentliche Fortschritt, und Meta legt den Trainingscode für beide Versionen offen — bei einem Konzern, der sonst nicht für Bescheidenheit bekannt ist, ist das eine erfreuliche Ausnahme.

Warum das Labor weit vom Wohnzimmer entfernt ist

Ein MEG-Scanner ist kein Wearable. Er füllt einen magnetisch abgeschirmten Raum, wiegt Hunderte Kilo und kostet so viel wie ein Einfamilienhaus — von einer Kappe, die man sich zum Tippen aufsetzt, ist das Jahrzehnte entfernt. Dazu kommen die zehn Stunden Kalibrierung pro Person und die Fehlerquote: 61 Prozent klingen ordentlich, heißen aber, dass im Schnitt knapp zwei von fünf Wörtern falsch ankommen. Wer schon einmal eine Diktierfunktion bei laufendem Radio benutzt hat, weiß, wie schnell das nervt.

Ich habe gelernt, bei solchen Forschungsmeldungen die Begeisterung und den Nutzen streng zu trennen. Für Menschen, die nach einem Schlaganfall oder bei ALS die Sprache verloren haben, ist selbst eine unhandliche Labormaschine ein realer Hoffnungsträger — und für die ist die Arbeit gedacht. Der Weg von dort zu einem Konsumprodukt, das Gedanken „mal eben“ in Text verwandelt, ist eine ganz andere Strecke, und die wird gern übersprungen, wenn die Schlagzeile „Gedanken lesen“ lautet.

Wer am Ende die Gedanken liest

Bleibt die Frage, die bei diesem Absender mitschwingt. Eine Technik, die Sätze direkt aus dem Kopf abgreift, ist datenschutzrechtlich eine andere Kategorie als ein Chatverlauf — und ausgerechnet Meta treibt sie voran, ein Konzern, dessen Geschäftsmodell darin besteht, aus persönlichen Daten Werbung zu machen. Noch ist das reine Grundlagenforschung im Dienst der Medizin, das gehört fair gesagt. Aber die Frage, wem die intimsten aller Daten am Ende gehören, sollte man stellen, solange die Technik noch im abgeschirmten Raum steht — und nicht erst, wenn die erste Kappe im Handel liegt.