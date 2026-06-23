Prognosemärkte — Plattformen, auf denen man auf den Ausgang von Wahlen, Sportereignissen oder Quartalszahlen tippt — sind das heißeste Spielfeld zwischen Social Media und Glücksspiel. Jetzt will offenbar auch Meta mitspielen: Mark Zuckerberg hat ein Team angesetzt, das eine eigene Wett-App bauen soll. Intern trägt sie den Namen „Arena“.

Eine App neben dem Imperium, kein Feature darin

Laut einem Bericht der New York Times, über den unter anderem TechCrunch schreibt, hat Zuckerberg ein kleines Team angewiesen, eine eigenständige App zu entwickeln. Sie soll bewusst neben Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger stehen, nicht in ihnen — ein abgetrenntes Produkt. Intern gilt das Konzept als „experimentell, aber oberste Priorität“.

Zum Start verzichtet Meta auf Echtgeld-Wetten: Arena soll mit einem Punktesystem laufen, wie man es aus Videospielen kennt. Die Tür zum späteren Geldeinsatz lässt der Konzern aber ausdrücklich offen. Das Punktesystem ist damit eher der Fuß in der Tür als die zahme Variante — wer erst ein paar Millionen Nutzer ans Tippen gewöhnt hat, kann den Echtgeld-Schalter später leise nachschieben.

Der eigentliche Hebel: 3,56 Milliarden Augenpaare

Was Meta von Polymarket und Kalshi unterscheidet, ist nicht die Idee, sondern die Reichweite. Über alle Plattformen zählt der Konzern rund 3,56 Milliarden tägliche Besucher — einen Zustrom, den keine reine Wett-Börse hat. Und der Markt ist heiß: Das kombinierte Handelsvolumen von Kalshi und Polymarket lag im vergangenen Jahr bei rund 50 Milliarden Dollar, 2026 hat es bereits 130 Milliarden überschritten. Entsprechend drängen alle hinein — die Sportwetten-Riesen FanDuel und DraftKings ebenso wie Trump Media mit eigenen Plänen.

Die Börse reagierte prompt: Auf die Nachricht hin gaben die Aktien von DraftKings und Robinhood nach. Dass die junge Branche zugleich ein Sauberkeits-Problem hat, führte zuletzt Polymarket selbst vor, das für inszenierte Gewinn-Videos bezahlte. In ein solches Umfeld bringt Meta nun ausgerechnet die größte Reichweite der Welt ein.

Die nächste Engagement-Maschine

Mich überrascht der Schritt nicht — ich habe Meta jede große Plattform-Welle der letzten 15 Jahre mitnehmen oder kaufen sehen, von Stories über Reels bis zuletzt den KI-Brillen. Prognosemärkte sind die nächste Maschine, um Aufmerksamkeit zu binden, und ein Konzern, der seine Nutzer ohnehin den ganzen Tag bei der Stange hält, hat den kürzesten Weg dorthin. Ob die Aufsicht in der EU einer Wett-App mit Milliarden-Reichweite genauso gelassen zusieht wie der US-Markt, ist die eigentlich offene Frage — und über „Arena“ steht bislang sowieso nur das Wort „angeblich“.