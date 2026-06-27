Seit gut drei Jahrzehnten gilt die 35-Stunden-Woche in der westdeutschen Metallindustrie als Errungenschaft, die kaum jemand offen anfasst. Jetzt rüttelt ausgerechnet Mercedes-Benz daran. Aufsichtsratschef Martin Brudermüller fordert die Rückkehr zur 40-Stunden-Woche — bei gleichem Lohn. Wer eine kleine Firma führt, in der die Arbeitszeit im Arbeitsvertrag steht und nicht in einem Flächentarif, schaut bei so einer Debatte mit gemischten Gefühlen zu: Die nackte Stundenrechnung kenne ich, aber die Symbolkraft eines gekippten Tarifs unterschätzt man von außen leicht.

Was Brudermüller fordert — und was Mercedes davon bestätigt

Brudermüller, bis 2024 Vorstandschef von BASF, argumentiert über die Kosten: Die Arbeitskosten in Deutschland seien international nicht mehr konkurrenzfähig, die Produktivität halte mit den Wettbewerbern nicht Schritt. Gehälter zu kürzen hält er für praktisch nicht durchsetzbar — bleibt aus seiner Sicht der längere Arbeitstag. Die Alternative, die er aufmacht, ist simpel: entweder weniger Geld oder mehr Stunden fürs gleiche Gehalt.

Das ist die Position des Aufsichtsratschefs, nicht automatisch ein Beschluss. Der Konzern selbst hat im Mai eingeräumt, dass die deutschen Arbeitskosten nicht wettbewerbsfähig seien, und spricht von intensiven Gesprächen mit den Sozialpartnern über mehr Effizienz. Konkrete Verhandlungen über längere Arbeitszeiten laufen laut Betriebsrat aber gar nicht. Zwischen einer Forderung im Aufsichtsrat und einem neu verhandelten Tarif liegt also noch einiges.

Die Sonderzahlung, die erst 2027 fließt

Handfester als die Arbeitszeit-Frage ist eine Entscheidung, die schon gefallen ist. Den sogenannten Transformationsbaustein — eine Sonderzahlung in Höhe von 18,4 Prozent eines Monatsentgelts — schiebt der Vorstand von Juli 2026 auf 2027. Betroffen sind rund 90.000 der etwa 108.000 deutschen Beschäftigten. Heißt im Klartext: Geld, das in wenigen Wochen auf den Konten landen sollte, kommt ein Jahr später.

Der Betriebsrat um Gesamtbetriebsratschef Ergun Lümali läuft dagegen Sturm. Sein Kernvorwurf: Der Vorstand kündige solche Schritte einseitig an, statt sie gemeinsam zu verhandeln — und übergehe dabei Mitbestimmungsrechte aus dem Betriebsverfassungsgesetz. Längere Arbeitszeiten hält Lümali ohnehin für das falsche Signal. Wenn die deutschen Werke teils nicht ausgelastet sind, löst mehr Arbeitszeit pro Kopf kein Auslastungsproblem, sondern verschärft es.

Warum die Stunden allein das Problem nicht lösen

Mercedes steckt in derselben Zange wie der Rest der deutschen Autoindustrie: schwächere Zahlen 2025 und 2026, harter Preiskampf mit chinesischen Herstellern, teure Umstellung auf E-Mobilität. Es ist die gleiche Gemengelage, aus der bei Volkswagen der angekündigte Stellenabbau stammt — nur greift Mercedes zu einem anderen Hebel.

Genau hier wird die Debatte schief. Fünf Stunden mehr pro Woche senken die Kosten je Fahrzeug, ja — aber sie verkaufen kein einziges Auto mehr, wenn die Nachfrage in China wegbricht und das E-Auto-Geschäft langsamer wächst als geplant. Die 35-Stunden-Woche ist ein bequemes Ziel, weil sie sichtbar ist und sich gut als „die Deutschen arbeiten zu wenig“ erzählen lässt. Das eigentliche Loch — fehlende Modelle zum richtigen Preis — stopft kein längerer Arbeitstag. Und dass der Konzern den Streit ausgerechnet über eine verschobene Sonderzahlung eröffnet, trifft zuerst die 90.000 am Band, nicht die, die die Strategie zu verantworten haben.