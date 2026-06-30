Die eigentliche Nachricht steckt nicht in den Benchmark-Tabellen, sondern in der Hardware darunter. Der chinesische Konzern Meituan — hierzulande vor allem als Liefer- und Plattformriese bekannt — hat mit LongCat-2.0 ein KI-Modell mit 1,6 Billionen Parametern veröffentlicht. Das Bemerkenswerte: Trainiert wurde es komplett auf in China gefertigten KI-Chips, ohne eine einzige Nvidia-Karte.

Vollständig auf heimischer Hardware

Bisher liefen Chinas große Modelle dort, wo es darauf ankam, weiter auf westlicher Technik. DeepSeek etwa nutzte heimische Chips zuletzt nur für die Inferenz, also den Betrieb des fertigen Modells — das rechenintensive Training selbst lief auf anderem Silizium. LongCat-2.0 geht einen Schritt weiter: Laut Meituan ist es das erste Modell dieser Größenordnung, das Vortraining und Betrieb vollständig auf einem Cluster aus über 50.000 heimischen KI-ASICs absolviert hat. Verarbeitet wurden dabei mehr als 35 Billionen Token.

Das ist der Punkt, der über die übliche Modell-Ankündigung hinausgeht. Ein Modell auf chinesischen Chips laufen zu lassen, war absehbar; eines in dieser Größe komplett darauf zu trainieren, galt bislang als die härtere Nuss. Genau diese Hürde — die teure, fehleranfällige Trainingsphase — sollte die US-Exportkontrolle hochhalten, die Nvidias schnellste Beschleuniger von China fernhält.

Was das Modell leistet — und wie belastbar die Zahlen sind

LongCat-2.0 ist ein Mixture-of-Experts-Modell: Von den 1,6 Billionen Parametern sind pro Token nur rund 48 Milliarden aktiv, was den Betrieb effizienter macht als ein gleich großes dichtes Modell. Das Kontextfenster fasst eine Million Token, der Schwerpunkt liegt auf agentischem Programmieren. In Meituans eigenen Benchmarks schlägt das Modell auf SWE-bench Pro (59,5) und SWE-bench Multilingual (77,3) Googles Gemini 3.1 Pro und OpenAIs GPT-5.5 — bleibt aber hinter Anthropics Claude Opus 4.7 und 4.8 zurück.

Diese Zahlen kommen vom Hersteller, ein unabhängiger Gegentest steht aus. In zwanzig Jahren habe ich genug Hersteller-Benchmarks gesehen, die im eigenen Labor glänzten und im Alltag verblassten — die SWE-bench-Werte sind also ein Indiz, kein Beweis. Wichtiger als der genaue Rang ist ohnehin, dass das Modell quelloffen auf Hugging Face liegt und damit nachprüfbar wird. Wer offene Gewichte schätzt, kennt das Muster schon von Zhipus GLM-5.2, das westliche Modelle zuletzt bei der Lücken-Suche überholte.

Die Prämisse der Exportkontrolle bröckelt

Die US-Chipsperren sollten Chinas KI-Entwicklung ausbremsen. Was sie tatsächlich bewirken, lässt sich an LongCat-2.0 ablesen: Sie zwingen die chinesische Industrie, eigene Beschleuniger ernsthaft zu bauen und einzusetzen — und liefern damit genau den Druck, der heimische Alternativen reifen lässt. Ein Embargo schützt nur, solange das Embargierte konkurrenzlos ist. Sobald es einen funktionierenden Ersatz gibt, kippt die Logik. Ob die 50.000 ASICs am Ende mit Nvidias Effizienz mithalten, ist die offene Frage — dass sie ein Frontier-Modell überhaupt durchs Training tragen, ist die Antwort, die in Washington niemand hören wollte.