Europas größter Elektronikfachhändler bekommt einen Eigentümer aus China — und Berlin hat im Grundsatz nichts dagegen. Fast nichts: Die Freigabe der MediaMarktSaturn-Übernahme durch den Onlineriesen JD.com kommt mit einer Liste von Bedingungen. Das Bundeswirtschaftsministerium behält sich sogar ausdrücklich vor, die Erlaubnis wieder einzukassieren, falls der Käufer sie reißt.

Auf einen Blick

JD.com übernimmt Ceconomy — die Mutter von MediaMarkt und Saturn — für 4,60 Euro je Aktie, in Summe rund 2,2 Milliarden Euro.

Die Freigabe aus Berlin steht unter Auflagen: Schutz der Kundendaten in Deutschland, Kontrollrechte und ein Widerrufsrecht für den Bund.

Endgültig ist der Deal nicht: Die EU-Kommission prüft mögliche Staatssubventionen, Spanien und Österreich haben noch nicht entschieden.

Worum es geht: 2,2 Milliarden für die MediaMarkt-Mutter

Gekauft wird nicht „MediaMarktSaturn“ direkt, sondern Ceconomy — die börsennotierte Holding hinter den beiden Ketten. JD.com bietet über die Tochter Jingdong Holding Germany 4,60 Euro je Aktie in bar, zusammen rund 2,2 Milliarden Euro; nach dem Abschluss soll Ceconomy von der Börse genommen werden. Das Filialnetz dahinter ist beachtlich: über 1.000 Märkte in elf europäischen Ländern, rund 400 davon in Deutschland, hier etwa 20.000 Beschäftigte und gut 23 Milliarden Euro Umsatz im Geschäftsjahr bis September 2024.

JD.com gehört zu den zehn größten Händlern der Welt — rund 159 Milliarden Dollar Umsatz, etwa 570.000 Mitarbeiter. Was der Konzern vorhat, verkauft er als „Omnichannel-Plattform“. Hinter dem Schlagwort steckt schlicht die Idee, das eigene E-Commerce- und Logistik-Know-how mit dem stationären Netz zu verzahnen: online bestellen, im Markt abholen oder beraten lassen. Ob daraus mehr wird als die zähen Click-and-Collect-Versuche der Vergangenheit, muss der Konzern erst beweisen.

Wenn im Tagesgeschäft kurzfristig ein Notebook, eine Festplatte oder schlicht ein HDMI-Kabel fehlt, hole ich das bis heute lieber im nächsten Saturn als über drei Tage Online-Versand — der Markt um die Ecke ist die schnellste Lieferkette, die es gibt. Genau diese Stärke des stationären Geschäfts will JD.com mit seiner Online-Logistik zusammenbringen. Auf dem Papier ergibt das Sinn.

Die Auflagen — und die Frage, was sie wert sind

Die Freigabe läuft über die Investitionsprüfung nach der Außenwirtschaftsverordnung — das Instrument, mit dem die Bundesregierung Übernahmen durch Käufer von außerhalb der EU in sensiblen Bereichen kontrolliert. Der Kern der Bedingungen: Die personenbezogenen Daten der Kunden in Deutschland müssen geschützt bleiben, der Bund erhält Überwachungs- und Kontrollrechte und kann die Genehmigung bei Verstößen widerrufen.

Der wunde Punkt ist klar benannt: Ein chinesischer Eigentümer sitzt am Datenschatz von Millionen deutscher Elektronikkäufer — Kaufhistorie, Garantiefälle, Kontaktdaten, bei MediaMarkt-Konten auch Zahlungsinfos. Ein Widerrufsrecht ist als Druckmittel besser als nichts. Nur greift es spät: Sind Daten erst einmal in Systeme außerhalb der EU geflossen, holt sie kein Behördenbrief zurück.

Durch ist der Deal damit noch nicht

Das Bundeskartellamt hatte die Übernahme schon vor Monaten freigegeben. Bei der Investitionsprüfung haben neben Deutschland auch Frankreich und Italien grünes Licht gegeben; die Entscheidungen aus Spanien und Österreich stehen noch aus. Die größere offene Flanke ist Brüssel: Die EU-Kommission hat nach einer ersten Prüfung „vorläufige Bedenken“ angemeldet und nimmt den Fall nach der Verordnung über drittstaatliche Subventionen genauer unter die Lupe. Geprüft wird, ob JD.com von staatlichen Subventionen profitiert hat, die den Wettbewerb im EU-Binnenmarkt verzerren könnten. Eine endgültige Entscheidung soll bis Anfang Oktober fallen.

Dass ein chinesischer Konzern Europas größte Elektronikkette schluckt, ist weniger spektakulär, als die Schlagzeile klingt — Ceconomy kämpft seit Jahren mit dünnen Margen, frisches Kapital und ein Logistik-Riese im Rücken sind erst einmal kein schlechtes Angebot für eine Branche unter Druck. Mich überzeugt vor allem die Datenschutz-Auflage noch nicht; sie liest sich stärker, als sie im Ernstfall durchsetzbar wäre. Und am Ende entscheidet ohnehin Brüssel: Räumt die Kommission den Subventionsverdacht nicht aus, kippt der ganze Deal — nicht die Frage, wer demnächst das Saturn-Logo besitzt.