Ein weißer, wackeliger Blob, der sich per Pinsel die Umgebungsfarbe aufträgt, bis ihn keiner mehr findet — viel mehr ist Meccha Chameleon nicht. Und genau dieses Versteckspiel hat in zwei Wochen geschafft, woran teure Großproduktionen scheitern: Es steht an der Spitze der Steam-Charts, noch vor Cyberpunk 2077. Hinter dem Hit stecken zwei japanische Entwickler und ganze zwei Monate Arbeit.

Zehn Millionen Mal verkauft — in 16 Tagen

Die Zahlen klingen nach Tippfehler. Seit dem Start am 10. Juni 2026 hat sich Meccha Chameleon nach Angaben der Entwickler über zehn Millionen Mal verkauft, Stand 26. Juni. Der Weg dorthin lässt sich fast tagesgenau nachzeichnen: 250.000 Exemplare am ersten Tag, eine Million am 14. Juni, fünf Millionen am 20., zehn am 26. Bei einem Preis von rund sechs Euro und über 28.000 Steam-Bewertungen mit dem Prädikat „sehr positiv“ ist das kein Strohfeuer einer einzelnen Streamer-Aktion.

Tarnen, suchen, lachen — warum das funktioniert

Das Prinzip ist schnell erklärt. Zwei bis zehn Spieler teilen sich in zwei Lager: Die einen verstecken sich, die anderen suchen, gespielt wird auf Zeit. Der Clou ist das Tarn-Werkzeug — mit Pinsel und Farbpalette passt man die eigene Figur an die Umgebung an und verbiegt zusätzlich ihre Haltung. Was daraus entsteht, lebt von der Fantasie der Mitspieler: getarnt als Klopapierrolle neben der echten Toilette, als Bücherstapel, als Kuh. Dieser Mix aus Kreativität und gemeinsamem Blödsinn macht das Spiel zur idealen Vorlage für Streams und Spieleabende.

Ich liefere selbst in kleinen Teams Software aus und weiß, wie unwahrscheinlich so ein Treffer ist. Zwei Leute, zwei Monate Entwicklungszeit, ein Konzept, das auf einen Bierdeckel passt — und dann explodiert es. Die gern erzählte Branchenweisheit, Erfolg lasse sich planen, widerlegt so ein Spiel im Vorbeigehen. Nachbauen kann man das trotzdem nicht.

Der Hype hat Risse

So charmant das Spiel ist, so sichtbar sind die Wachstumsschmerzen. Spieler klagen über einen unzuverlässigen Server-Browser, eine umständliche Oberfläche und fest verdrahtete Steuerungstasten. Schwerer wiegt ein anderes Problem: In öffentlichen Lobbys tauchen vereinzelt extremistische Tarn-Motive auf — bei einem Spiel, dessen ganzer Reiz das freie Gestalten ist, ein Moderationsproblem mit Ansage. Die Entwickler haben einen größeren Patch angekündigt.

Mich überzeugt ein viraler Hit erst, wenn auch in drei Monaten noch volle Lobbys laufen. Spiele dieser Art leben von der gemeinsamen Gegenwart vieler Mitspieler; bricht die Masse weg, kippt der Spaß schneller, als es die Verkaufszahlen vermuten lassen. Die eigentliche Prüfung für die zwei Entwickler kommt damit erst noch: Ein Spiel zu verkaufen ist das eine, eine Community über Monate bei Laune zu halten das andere.