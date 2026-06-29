Max Planck hat die Quantenphysik mitbegründet, einen Nobelpreis bekommen und ist seit 1947 tot. Trotzdem führt ihn der Wissenschaftsverlag Springer Nature inzwischen sinngemäß als Urheberrechtsverletzer — und hat zwei seiner Aufsätze gleich ganz aus dem digitalen Archiv getilgt. Verantwortlich war kein Gutachter, der einen Betrug aufdeckte, sondern offenbar eine Software, die historische Texte an den Copyright-Regeln von heute misst.

Zwei Aufsätze, ein Vermerk — und eine leere Seite

Betroffen sind zwei philosophische Essays, erschienen 1940 und 1942 in der Zeitschrift Naturwissenschaften — heute The Science of Nature, im Besitz von Springer Nature. Auf der Verlagsplattform tragen beide einen Rückzugsvermerk mit der Begründung „copyright violation“. Der Aufsatz von 1942 ist nur noch eine weiße Seite mit ebendiesem Hinweis. Der Text ist nicht korrigiert, nicht ergänzt, nicht eingeordnet. Er ist weg.

Die Rückzugsvermerke stammen den Aufzeichnungen nach aus dem Jahr 2011, fielen aber erst jetzt auf — durch eine Analyse, die Ende Juni als Preprint auf arXiv erschien. Ein Detail macht den Fall noch schräger: Der Essay von 1942 war damals tatsächlich mehrfach gedruckt worden, in verschiedenen Zeitschriften und Büchern. Der von 1940 war es nach bisherigem Stand nicht — und trug denselben Copyright-Vorwurf trotzdem.

Warum die Automatik historisch danebenliegt

Planck tat in den 1940ern nichts Anrüchiges. Denselben Aufsatz in mehreren Journalen zu platzieren war damals üblich und ausdrücklich erwünscht: Die Wissenschaft war zersplitterter, Fachzeitschriften erreichten jeweils andere Leserkreise, und ein Forscher wollte gehört werden. Erst als der einzelne Artikel später zur zählbaren, proprietären Einheit für Bibliometrie und Zitationsranking wurde, bekamen Begriffe wie „Selbstplagiat“ und „Doppelpublikation“ überhaupt ihre heutige Bedeutung. Die Software legt diese modernen Kategorien rückwirkend an und produziert damit einen Anachronismus — sie verurteilt 1940 nach den Maßstäben von 2011.

Suzanne Scarlata, heutige Chefredakteurin von The Science of Nature, ordnet es nüchtern ein: Das sei wohl der Algorithmus gewesen, ein Fehler, den der Verlag eigentlich korrigieren müsste. Eine menschliche Prüfung gab es vor der Löschung offenbar nicht. Solche stillen Automatik-Entscheidungen kenne ich aus dem eigenen Maschinenraum: Auf einem betreuten System hat ein zu scharf eingestellter Quarantäne-Filter mal eine völlig saubere Datei einkassiert und kommentarlos weggeräumt — aufgefallen ist es erst, als jemand sie suchte. Der Unterschied ist nur, dass ich sie aus der Quarantäne zurückholen konnte. Bei einem Rückzugsvermerk im Wissenschaftsarchiv schaut so schnell niemand nach, ob die Maschine recht hatte.

Wem das Gedächtnis der Wissenschaft gehört

Der eigentliche Ärger steckt eine Ebene tiefer. Plancks Texte sind in den meisten Ländern längst gemeinfrei — der Mann ist seit fast 80 Jahren tot. Ausgerechnet beim kommerziellen Verlag, der die Originale digitalisiert hat, sind sie nun schwerer zu bekommen als beim gemeinnützigen Internet Archive, wo die Aufsätze vollständig liegen. Wer das inzwischen leere Springer-Dokument trotzdem herunterladen will, zahlt laut t3n rund 40 US-Dollar — für eine weiße Seite.

Genau dieser Punkt stört mich an der Geschichte mehr als der einzelne Fehler. Eine Automatik, die ohne Rückfrage löschen darf, ist in einem Buchungssystem ärgerlich; in der Infrastruktur, die das schriftliche Gedächtnis der Wissenschaft verwaltet, ist sie ein strukturelles Risiko. Zwei Aufsätze eines berühmten Nobelpreisträgers sind am Ende verschmerzbar — sie liegen ja anderswo, und über prominente Fälle wird ein Preprint geschrieben. Die unbequeme Frage ist, wie viele weniger bekannte Texte auf dieselbe stille Weise aus den Archiven gefallen sind, ohne dass je jemand nachzählt. Solange eine Software Rückzugsvermerke setzen darf und kein Mensch gegenliest, ist das digitale Verlagsarchiv ein Ort, dem man nicht blind vertrauen sollte.