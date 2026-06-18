Wer schon einmal eine Deckenleuchte oder einen Unterputz-Schalter ins Smart Home holen wollte, kennt das Ritual: QR-Code suchen, der naturgemäß auf der Geräterückseite klebt — also genau dort, wo das Gerät nach der Montage an der Decke verschwindet. Mit Matter 1.6 soll dieser Zettel-Tanz ein Ende haben. Die Connectivity Standards Alliance (CSA) hat die neue Version der Smart-Home-Spezifikation freigegeben, und sie nimmt sich diesmal keine neuen Gerätetypen vor, sondern drei alte Schmerzpunkte: Einrichtung, gemeinsame Verwaltung und Automationen, die sich gegenseitig überstimmen.

NFC statt QR-Code — und vor der Montage statt danach

Neu ist die vollständige Inbetriebnahme über bidirektionale NFC-Kommunikation. Bisher diente NFC bei Matter nur als Anstoß, die eigentliche Kopplung lief über Bluetooth LE und den QR-Code. Künftig genügt das Antippen mit dem Smartphone, um ein Gerät komplett einzurichten — und zwar, bevor es unter Strom steht oder an der Wand hängt. Für fest verbaute Hardware wie Deckenlampen oder Wandschalter ist das der deutlich praktischere Weg; den aufbewahrten QR-Code-Zettel für eine spätere Neukopplung kann man sich sparen. Die Funktion baut auf der NFC-Onboarding-Unterstützung aus Matter 1.4.1 auf, geht jetzt aber den ganzen Weg.

In meinem eigenen Heimnetz haben sich über die Jahre drei Smart-Home-Apps angesammelt, die alle dasselbe Gerät beanspruchen und sich gegenseitig nicht über den Weg trauen. Die nächsten beiden Punkte treffen also einen Nerv.

Joint Fabric: ein Netz, mehrere Chefs

Das zweite große Stück heißt Joint Fabric. Dahinter steckt ein Multi-Admin-Ansatz: Mehrere vom Nutzer autorisierte Plattformen dürfen dasselbe Matter-Netz gemeinsam verwalten, koordiniert über einen zentralen Datastore. Ein einmal aufgenommenes Gerät steht damit allen beteiligten Systemen zur Verfügung, ohne dass man es in jeder App einzeln neu einrichten muss. Technisch zählt das Ganze nur als ein Fabric gegen die Gerätekapazität — die klassischen Ökosystem-Fabrics bleiben daneben nutzbar.

Damit adressiert die CSA eine Schwäche, die seit Matter 1.4 offen lag: Geräte ließen sich zwar teilen, jede Plattform musste aber ihr eigenes Matter-Netz aufspannen. Dass überhaupt immer mehr Hubs Matter sprechen — zuletzt etwa, als AVM den Matter-Support in FritzOS nachrüstete — macht eine saubere gemeinsame Verwaltung erst richtig dringend.

Empfehlen statt befehlen — und das alte Problem

Der dritte Baustein zielt auf Thermostate. Plattformen können künftig zeitlich begrenzte Empfehlungen schicken statt direkter Befehle; das Thermostat gleicht den Vorschlag mit den hinterlegten Voreinstellungen und der aktuellen Situation ab und entscheidet selbst, ob es ihn umsetzt — inklusive standardisierter Begründung, wenn nicht. Das soll verhindern, dass sich zwei Automationen gegenseitig die Temperatur verstellen.

Dazu kommen kleinere Erweiterungen: eine Ereignis-Historie für Sicherheitssensoren, ein „nicht montiert“-Status für Rauch- und CO-Melder sowie partitionierte Sperrlisten für Zertifikate.

Das ist der wunde Punkt von Matter, seit dem Start 2022: Die Spezifikation eilt den Plattformen voraus. NFC-Einrichtung und Joint Fabric stehen jetzt im Standard — ob und wann Apple Home, Alexa, SmartThings und Google Home sie tatsächlich umsetzen, ist eine ganz andere Frage. Die CSA selbst benennt die zögerliche Umsetzung durch die Plattformen als größtes Hindernis. Mich überzeugt ein Changelog erst, wenn die Funktion in der App ankommt — und bei Matter lagen zwischen „spezifiziert“ und „beim Nutzer nutzbar“ bisher gern mal ein paar Quartale.