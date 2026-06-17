Am frühen Morgen des 17. Juni 2026 installierten Entwickler, die ein Paket aus dem @mastra-Namespace zogen, unbemerkt einen Information-Stealer auf ihre Rechner. In 88 Minuten hatten Unbekannte 144 Pakete des KI-Framework-Ökosystems Mastra mit einer vergifteten Abhängigkeit bestückt — das Einfallstor war kein technischer Exploit, sondern ein nie gesperrtes Konto.

Sauber anfangen, bösartig nachliefern

Der Angriff folgte einer zweistufigen Strategie. Am 16. Juni um 7:05 UTC veröffentlichte npm-Account „sergey2016″ das Paket easy-day-js 1.11.21 — eine vollständig funktionsfähige, saubere Kopie der legitimen Datumsbibliothek dayjs. Kein Schadcode, kein Postinstall-Hook, kein Alarm für Sicherheitsscanner. Einziger Zweck: Glaubwürdigkeit aufbauen.

23 Stunden später folgte Version 1.11.22 mit einem obfuskierten Postinstall-Hook. Wer ein @mastra-Paket mit dieser Abhängigkeit installierte, startete damit automatisch einen Loader, der eine zweite Nutzlast vom Angreifer-Server 23.254.164[.]92 nachlud, sich plattformübergreifend auf Windows, macOS und Linux festsetzte und danach seine eigenen Spuren verwischte. Der finale Stealer greift Browser-Verläufe ab, leert Daten aus über 160 Kryptowallet-Erweiterungen und hält Verbindung zu einem C2-Server für weitere Befehle.

Das Einfallstor in den Mastra-Namespace war das npm-Konto „ehindero“ — ein ehemaliger Contributor, dessen Scope-Zugriff auf @mastra nach seinem Ausscheiden nie entzogen worden war. Mit diesem Konto injizierten die Angreifer easy-day-js als neue Abhängigkeit in 144 @mastra-Pakete.

1,1 Millionen Wochendownloads, 88 Minuten Exposure-Fenster

@mastra/core, der Kern des Frameworks, zählt über 918.000 Wochendownloads; alle betroffenen Pakete zusammen kommen auf mehr als 1,1 Millionen. Das Risikofenster öffnete sich um 1:01 UTC und war 88 Minuten lang offen.

Mastra ist ein Open-Source-JavaScript/TypeScript-Framework für den Aufbau von KI-Agenten und Workflows. Teams, die KI-Anwendungen für den Produktiveinsatz entwickeln, haben @mastra/core typischerweise als direkten Stack-Bestandteil — kein Paket, das irgendwo lose eingebunden ist, sondern Kern-Infrastruktur. Wer im Angriffsfenster ein Update gezogen hat, sollte alle Credentials rotieren, befallene Hosts als vollständig kompromittiert betrachten und nach persistierten Artefakten suchen: Ein Stealer mit Remote-Execution-Funktion kann Hintertüren hinterlassen, die den Paket-Abzug überleben.

Das eigentliche Problem: Prozess, nicht Paket

JFrog, Socket, StepSecurity und SafeDep haben die Kampagne unabhängig analysiert. SafeDep hat darauf hingewiesen, dass Mastra für CI-Publishes Provenance-Attestierungen erzeugte — verpflichtend waren sie nicht. Ein gewöhnlicher npm-Token reichte für ein Publish ohne jede Attestierung aus, und genau das haben die Angreifer genutzt.

Das ist für mich die eigentliche Geschichte: kein ausgeklügelter Zero-Day, sondern zwei Prozessversagen, die in Open-Source-Projekten systematisch auftreten — nie entzogene Zugriffsrechte und freiwillige statt erzwungener Sicherheitskontrols. Das gleiche Muster — gestohlener Account, vergiftete Abhängigkeit, Credential-Stealer — hatte Socket bereits beim PyPI-Angriff „Shai-Hulud“ dokumentiert.

Wenn in Projekten nicht aktiv geprüft wird, wer noch Schreibrechte auf einen Namespace hat, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ein solches Konto zum Einfallstor wird. Microsoft Threat Intelligence hat die Kampagne ebenfalls dokumentiert. Die Lösung ist bekannt — npm bietet Provenance-Attestierungen, OIDC-Integration über GitHub Actions lässt sich einrichten, privilegierte Konten lassen sich beim Offboarding automatisiert sperren — nur setzt das kaum jemand konsequent um, solange nichts passiert. Bis zum nächsten Mal.