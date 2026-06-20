Vor wenigen Tagen lief der Mastra-Lieferkettenangriff durch die Sicherheitsmeldungen: 144 vergiftete npm-Pakete, eingeschleust über das gekaperte Konto eines ehemaligen Entwicklers — die Mechanik dahinter hatten wir hier beschrieben. Offen blieb damals die wichtigste Frage: Wer steckt dahinter? Jetzt legt sich Microsoft fest und zeigt nach Nordkorea.

Die Spur führt zu Sapphire Sleet

Microsofts Bedrohungsanalysten ordnen den Angriff „mit hoher Sicherheit“ der Gruppe Sapphire Sleet zu — auch bekannt als BlueNoroff, einem staatlich gesteuerten Akteur aus Nordkorea, der es vor allem auf den Finanzsektor abgesehen hat. Damit verschiebt sich die ganze Einordnung: weg vom Bild eines opportunistischen Kriminellen, der ein schlecht gesichertes Entwicklerkonto findet, hin zu einer gezielten Operation mit Staatsbudget im Rücken. Dieselbe Gruppe steckte laut Microsoft schon hinter einer npm-Attacke auf die weitverbreitete HTTP-Bibliothek Axios im April 2026.

Was der Schadcode wirklich wollte

Der eingeschleuste Baustein hieß „easy-day-js“, ein Tippfehler-Doppelgänger der populären Datumsbibliothek dayjs. Beim Installieren startete ein Post-Install-Skript einen Dropper, der die TLS-Zertifikatsprüfung abschaltete, eine zweite Stufe von einem Server der Angreifer nachlud und sich anschließend selbst löschte. Das Ergebnis war ein plattformübergreifender Informationsdieb für Windows, Linux und macOS — abgesehen auf Zugangsdaten, API-Schlüssel und Sitzungstoken. Aufschlussreich für die Urheberschaft: Die Schadsoftware suchte gezielt nach 166 Krypto-Wallet-Erweiterungen im Browser, darunter MetaMask, Phantom und Binance Wallet. Geldbeschaffung per Krypto-Diebstahl passt exakt ins Profil von Sapphire Sleet.

Warum das mehr ist als ein vergiftetes Framework

Mich beunruhigt an dieser Geschichte weniger das einzelne Paket als der Weg hinein. Post-Install-Skripte laufen beim npm-Install kommentarlos mit vollen Rechten durch — in meinen eigenen Deployments habe ich mir längst angewöhnt, Abhängigkeiten zu pinnen, Lockfiles zu prüfen und solche Hooks misstrauisch zu beäugen, aber das ist Handarbeit, die in der Hektik gern hinten runterfällt. Wenn ein Staatsakteur diesen Mechanismus nutzt, um über ein KI-Framework an die Krypto-Wallets von Entwicklern zu kommen, ist die Lieferkette kein Randthema für Paranoiker mehr, sondern die eigentliche Front. Ein altes Entwicklerkonto, das nie deaktiviert wurde, hat hier gereicht — und das nächste hängt schon irgendwo in einer Dependency, die niemand mehr liest.