Schadsoftware tarnt sich seit jeher vor automatischen Prüfsystemen — sie erkennt Sandboxes, verschlüsselt ihren Code, wartet ab. Ein neu entdeckter macOS-Schädling dreht den Spieß um: Er zielt nicht auf die Analyse-Maschine, sondern auf den Menschen davor — genauer auf dessen KI-Assistenten. Die Sicherheitsfirma SentinelOne hat den Backdoor auf den Namen macOS.Gaslight getauft. Der Name ist Programm.

Erfundene Fehler als Falle für die KI

Kern des Tricks ist ein 3,5 Kilobyte großer Block im Binary mit 38 frei erfundenen „System“-Meldungen: gefälschte Speicherabbilder, abgelaufene Tokens, fehlgeschlagene Redis-Verbindungen, Build-Fehler, SQL-Injection-Warnungen. In Markdown formatiert, mit Platzhaltern gespickt — so, dass sie wie echte Logs und Crash-Reports aussehen. Mit der eigentlichen Funktion des Schädlings haben sie nichts zu tun.

Der Adressat ist ein KI-gestütztes Triage-Werkzeug, wie es immer mehr Analysten vorschalten, um verdächtige Dateien automatisch einordnen zu lassen. Die erfundenen Fehler sollen das Sprachmodell glauben machen, seine eigene Sitzung sei kaputt — bis es die Analyse abbricht oder verweigert. SentinelLABS nennt es eine Prompt Injection, die sich nicht gegen die Sandbox richtet, sondern gegen den Analysten.

In den Jahren, in denen ich Schadcode-Analysen begleitet und selbst mitgelesen habe, waren die Verschleierungstricks immer auf die Maschine gemünzt — Packer, Anti-Debugging, Sandbox-Erkennung. Dass ein Schädling jetzt das Analyse-Werkzeug selbst manipuliert, indem er ihm Unsinn ins Kontextfenster schiebt, ist eine andere Liga. Und ein direkter Kommentar zur Eile, mit der gerade überall „KI-Triage“ eingeführt wird.

Was Gaslight tatsächlich tut

Hinter der Show steckt ein vollwertiger Schädling. macOS.Gaslight ist in Rust geschrieben, hält sich dauerhaft im System und bündelt einen Infostealer, eine interaktive Shell und eine nachgeladene Python-Sammelroutine — gesteuert über einen abgesicherten Telegram-Kanal als Kommando-Server. Das eingebettete, Base64-kodierte Python-Skript von 6,6 KB greift breit ab: Terminal-Verlauf, installierte Programme, laufende Prozesse, Hardware- und Systemprofil, die macOS-Keychain und Daten aus Chrome, Brave, Firefox und Safari.

Apples Schutzmechanismus XProtect erkennt die Probe bereits unter der Signatur MACOS_BONZAI_COBUCH; die BONZAI-Familie ordnet SentinelOne nordkoreanischen Akteuren zu. Der Schädling reiht sich damit in eine Serie von macOS-Backdoors ein — erst Anfang Juni passierte FlutterShell sogar Apples Notarisierung. Wichtig für die Einordnung: Die Forscher haben den Mechanismus dokumentiert, aber nicht nachgewiesen, dass er bestehende KI-Analyseplattformen tatsächlich aushebelt. Belegt ist die Absicht, nicht der Erfolg.

Warum das mehr als ein Kuriosum ist

Der Reflex, jede neue Datei erst durch ein Sprachmodell zu jagen, ist verständlich — die Menge an Samples ist von Hand längst nicht mehr zu schaffen. Genau hier liegt die Lehre: Ein KI-Assistent, der sich von 38 erfundenen Zeilen aus dem Konzept bringen lässt, ist ein Werkzeug, kein Schiedsrichter. Wer Triage automatisiert, braucht die KI als Vorsortierung — das letzte Urteil gehört weiter zu einem Menschen, der ein gefälschtes Redis-Timeout von einem echten unterscheidet. Gaslight ist der erste mir bekannte Schädling, der diese Schwäche gezielt ausnutzt. Der letzte wird er nicht sein.