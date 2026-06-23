Der Trick ist alt, funktioniert aber erschreckend gut: Eine Webseite meldet ein angebliches Problem, dazu liefert sie einen fertigen Terminal-Befehl zum Kopieren — „einfach einfügen, dann läuft’s wieder“. Wer das tut, installiert sich die Schadsoftware selbst. Genau gegen diese Masche, ClickFix genannt, baut Apple seit macOS Tahoe 26.4 eine Bremse ins Terminal ein. Reichlich spät — und, wie sich zeigt, schon mit Lücken.

Was macOS Tahoe 26.4 jetzt abfängt

Apple verzögert das Ausführen eines eingefügten Befehls und schiebt eine Prüfung dazwischen. Reagiert wird auf zwei Ebenen. Die mildere ist eine Warnung: Fügt jemand, der das Terminal sonst kaum nutzt, einen aus einer Webseite, einem Chat-Agenten, einer Messaging-App oder E-Mail kopierten Befehl ein, erscheint ein Hinweis im Stil von „Possible malware. Paste blocked“ — kurz innehalten, nachdenken, bei Bedarf trotzdem ausführen. Die härtere Ebene greift, wenn macOS im Befehl bereits bekannte Malware erkennt: Dann wird blockiert, ohne Knopf zum Umgehen.

Der Ansatz setzt damit nicht am Schadcode an, sondern am Moment des Einfügens — also an genau der Handlung, zu der das Opfer überredet wird. Das ist klüger, als es zunächst klingt, denn der eigentliche Angriff ist kein technischer Exploit, sondern eine Überredung.

Warum die Bremse überfällig war

ClickFix hat sich rasant zum Standardwerkzeug entwickelt. Im ersten Halbjahr 2025 schoss die Zahl der Vorfälle laut Sicherheitsforschern um über 500 Prozent nach oben — der zweithäufigste Angriffsweg überhaupt, gleich hinter klassischem Phishing. Das Muster ist immer dasselbe: gefälschte Fehlermeldung, Captcha-Imitat oder „Ihr Gerät ist infiziert“-Popup, am Ende ein Befehl, den man „nur kurz“ einfügen soll.

Aus dem Support-Alltag kenne ich dieses Muster gut: Jemand hat „nur schnell“ einen Befehl ausgeführt, den eine Webseite empfohlen hat, und danach wird das Gespräch unangenehm. Lange war das ein Windows- und Browser-Thema; dass es macOS genauso trifft, hat Apple offenbar erst spät als Massenproblem ernst genommen. Eine Reibung an der richtigen Stelle hätte es schon vor zwei Jahren gebraucht.

Eine Bremse, kein Riegel

Der Haken kam schnell. Schon Mitte April berichtete 9to5Mac, dass die ersten ClickFix-Kampagnen die Warnung umgehen — etwa, indem sie das Opfer den Befehl manuell tippen oder über Umwege einschleusen lassen, statt ihn direkt einzufügen. Dazu kommt, dass Apple nicht offenlegt, nach welchen Kriterien das System einen Befehl überhaupt als verdächtig einstuft. Eine Heuristik, deren Logik niemand kennt, lässt sich schlecht einschätzen — weder von Angreifern noch von denen, die sich auf sie verlassen sollen.

Im Prinzip überzeugt mich der Weg: Eine Bremse genau dort, wo Social Engineering ansetzt, bringt mehr als der nächste Hintergrund-Scanner. Nur ist eine Warnung, die wegklickbar ist und schon umgangen wird, kein Schutzwall, sondern eine Schwelle — sie kauft Sekunden zum Nachdenken, nicht Sicherheit. Wer fremde Terminal-Befehle einfügt, ohne sie zu verstehen, bleibt das eigentliche Einfallstor. Daran ändert auch Tahoe 26.4 nichts.