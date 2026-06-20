Seit zwei Jahren lässt sich ein iPhone auf den Mac spiegeln — und genauso lange klebt das Fenster in starrer Hochformat-Größe fest, ohne Kontrollzentrum, mit schwarzem Bild bei geschütztem Video. Mit macOS 27 „Golden Gate“ räumt Apple gleich drei dieser Ärgernisse weg. Nur: Wer in der EU sitzt, schaut weiter zu.

Drei überfällige Korrekturen

Das iPhone-Fenster lässt sich künftig frei in der Größe ziehen, dazu in verschiedenen Seitenverhältnissen — je nach gewähltem Format zeigt das Mirroring entweder die angepasste iPhone-Oberfläche oder gleich das iPad-Layout der App. Das Kontrollzentrum des iPhones öffnet sich jetzt direkt am Mac, über die Menüleiste oder das Tastenkürzel Command+4. Und DRM-geschützte Videos — Streaming-Dienste, geliehene Filme — laufen endlich, statt nur einen schwarzen Kasten anzuzeigen. Dazu kommt, eher kosmetisch, ein überarbeitetes App-Icon.

Der Haken — und ein Fingerzeig aufs Falt-iPhone

Ganz ohne Sternchen geht es nicht. Die freie Skalierung greift vorerst nur bei Apps, die gegen das iOS-27-SDK gebaut sind — aktuell also vor allem Apples eigene Programme. Alles andere bleibt im alten Hochformat, bis die Entwickler nachziehen. Auffällig ist, wohin die Reise zeigt: Dieselben anpassbaren Seitenverhältnisse braucht Apple für ein faltbares iPhone, das die Gerüchteküche für den Herbst 2026 erwartet. Das Mirroring-Update wirkt damit auch wie eine Generalprobe. Schon mit dem Direct-Touch-Sidecar hatte macOS 27 die Verzahnung von Mac und Mobilgerät vorangetrieben.

Apples Continuity-Versprechen begleitet mich seit Jahren — Handoff, Universal-Zwischenablage, Universal Control; im Lab top, im Alltag hakt dann doch wieder eine Kleinigkeit. Dass das Mirroring-Fenster jetzt nicht mehr wie ein Briefmarkenalbum wirkt, ist überfällig statt spektakulär.

Beta jetzt, Release im Herbst — EU außen vor

macOS 27 steckt derzeit in der Entwickler-Beta, eine öffentliche Beta soll im Juli folgen, die fertige Version im Herbst 2026. Für Nutzer in der EU ändert das wenig — iPhone Mirroring ist hier weiterhin gesperrt, dieselbe Linie, die Apple auch bei Siri AI fährt und mit Sorgen um den Digital Markets Act begründet.

Für Nutzer hierzulande ist das die altbekannte Kröte: Apple baut die Funktion aus, lässt sie in der EU aber gesperrt und reicht den Schwarzen Peter nach Brüssel weiter. Solange dieses Patt hält, bleibt das aufgeräumte iPhone-Fenster für uns ein Blick über den Gartenzaun.