Aus der teuersten Industrieruine Norddeutschlands wird vielleicht doch noch eine Fabrik. Das US-Unternehmen Lyten übernimmt das Gelände des insolventen Batterieherstellers Northvolt in Heide — für rund 60 Millionen Euro, wie heise online unter Berufung auf Informationen des Spiegel berichtet. Der Haken steckt schon in den Zahlen: Wo Northvolt einst rund 3.000 Arbeitsplätze in Aussicht stellte, plant Lyten noch etwa 1.000.

Drei Baustellen auf einem Grundstück

Lyten will in Heide nicht nur Batteriezellen fertigen, sondern gleich drei Dinge auf einmal hochziehen: eine Zellfabrik, einen Großbatteriespeicher und ein Rechenzentrum. Letzteres ist kein Zufall. Schon in Schweden, wo Lyten Anfang des Jahres die dortigen Northvolt-Reste übernommen hat, soll das Rechenzentrum die Batteriefertigung mitfinanzieren — der Strom- und Mietbedarf von KI-Servern zahlt mit, bis die Zellen tragen.

Technologisch setzt Lyten nicht auf die übliche Lithium-Ionen-Chemie, sondern auf Lithium-Schwefel mit einem selbst entwickelten 3D-Graphen. Das soll leichtere Zellen bringen — interessant vor allem fürs Auto, wo jedes Kilogramm Reichweite kostet. In Serie verkauft wird die Technik bislang allerdings kaum. Was im Labor und auf Datenblättern überzeugt, muss eine Gigafactory erst einmal millionenfach und zu konkurrenzfähigen Kosten ausspucken. Genau an dieser Hürde ist Northvolt gescheitert.

Großspurige Industrieprojekte mit Staatsgeld und runden Job-Zahlen habe ich in zwanzig Jahren oft genug ankündigen sehen — der Abstand zwischen Pressekonferenz und laufendem Band ist meist größer, als die Festredner zugeben.

Die Rechnung, die am Steuerzahler hängt

Für Bund und Land ist die Übernahme vor allem Schadensbegrenzung. Über die Förderbank KfW hatten beide eine Wandelanleihe von 600 Millionen Euro für Northvolt abgesichert. Aus der Insolvenz holten sie davon rund 153 Millionen zurück, dazu kommen jetzt die etwa 60 Millionen aus dem Grundstücksverkauf. Unterm Strich bleibt allein Schleswig-Holstein ein Verlust von deutlich über 200 Millionen Euro.

Gemessen am reinen Marktwert ist der Verkauf trotzdem ein guter Tag: Die Wirtschaftsprüfer von KPMG hatten das Gelände auf gerade einmal 7 bis 12 Millionen Euro taxiert. 60 Millionen sind dagegen fast ein Glücksfall. Das ändert nichts daran, dass hier öffentliches Geld in dreistelliger Millionenhöhe verbrannt wurde, bevor die erste Zelle das Werk verließ — eine Lehre, die man sich beim nächsten Subventions-Leuchtturm ruhig aufschreiben sollte. Ministerpräsident Daniel Günther räumte Fehler bei der ursprünglichen Northvolt-Ansiedlung ein, will aber unter gleichen Umständen wieder gleich entscheiden.

Endgültig ist der Deal noch nicht. Der Finanzausschuss des Kieler Landtags muss der Übertragung zustimmen, in der kommenden Woche stehen die Beratungen an.

Zweiter Anlauf mit kleineren Zahlen

Ob aus der Heide diesmal eine echte Fabrik wird, entscheidet sich nicht an der Absichtserklärung, sondern an der ersten Serienproduktion. Lyten erbt die Hülle eines Projekts, das mit weit mehr Geld und Personal gescheitert ist — und tritt mit einer Zellchemie an, die ihren Großserien-Beweis noch schuldig ist. Dass ein Rechenzentrum die Batteriefabrik quersubventionieren soll, ist betriebswirtschaftlich nachvollziehbar; es zeigt aber auch, dass die Zellfertigung allein offenbar nicht trägt. Bis in Heide die erste Zelle vom Band läuft, ist das ein Plan auf Papier — mehr noch nicht.