Eine Drohne zum Preis eines Mittelklassewagens, die sich mit dutzenden Artgenossen zu einem selbststeuernden Schwarm zusammenschließt: Daran arbeitet das US-Militär gerade ganz konkret. Das Pentagon hat den Rüstungs-KI-Spezialisten Shield AI beauftragt, seinen Software-Piloten Hivemind in die Angriffsdrohne LUCAS einzubauen. Aus vielen einzelnen Einweg-Drohnen soll ein koordinierter Kampfverband werden, den ein einziger Mensch dirigiert.

Warum LUCAS so gefährlich günstig ist

LUCAS ist eine Einweg-Angriffsdrohne — eine sogenannte Loitering Munition, im Klartext eine Kamikaze-Drohne, die über dem Ziel kreist und sich dann hineinstürzt. Rund 35.000 Dollar kostet ein Exemplar, die Reichweite liegt bei etwa 800 Kilometern, das Design lehnt sich an die iranische Shahed-136 an. Gebaut wird sie von SpektreWorks aus Arizona, im Rahmen der Replicator-Initiative des Pentagons — einem Programm, das gezielt tausende billige, „verbrauchbare“ autonome Systeme ins Feld bringen soll.

Genau der Preis ist der Hebel. Ein Tomahawk-Marschflugkörper kostet rund zwei Millionen Dollar; für dieselbe Summe bekommt man knapp sechzig LUCAS-Drohnen. Ihr Kampfdebüt hatte die Drohne am 28. Februar 2026 in der Operation Epic Fury, dem gemeinsamen US-israelischen Angriff auf den Iran. CENTCOM-Admiral Brad Cooper nannte die Drohnen anschließend „unverzichtbar“. Eine Waffe, die so wenig kostet, wird nicht sparsam eingesetzt — das ist der eigentliche Punkt.

Was der KI-Pilot Hivemind verändert

Bislang fliegt jede LUCAS ihre Route mehr oder weniger für sich. Das soll sich ändern: Das US-Forschungs- und Entwicklungsbüro des Kriegsministeriums hat Shield AI ausgewählt, seinen KI-Piloten Hivemind in die Drohne zu integrieren. Laut The War Zone übernimmt die Software dann Navigation, Manöver und die Abstimmung im Verband selbstständig, passt sich in Echtzeit an die Lage an und funktioniert auch dort, wo GPS und Funk gestört sind. Die Entscheidung über den eigentlichen Waffeneinsatz bleibt beim Menschen — alles davor erledigt die KI. Die Flugtests mit Hivemind beginnen im Juli 2026, im Herbst soll eine Vorführung zeigen, wie ein einzelner Operator einen ganzen Schwarm führt. Shield-AI-Präsident Brandon Tseng bringt die Logik auf den Punkt: „Masse ohne Koordination hat begrenzten Wert“ — Hivemind mache diese Masse intelligent.

Ich lasse im eigenen Alltag KI-Agenten Routine anstoßen — Test-Pipelines, kleine Skripte, das Vorsortieren von Tickets. Und ich kenne den Moment, in dem „der Mensch behält die Kontrolle“ zur Formsache wird: Wenn das System schneller entscheidet, als ein Operator überhaupt hinsehen kann, ist die Freigabe am Ende ein Knopfdruck auf etwas, das das System längst vorbereitet hat. Bei einer Test-Pipeline ist das bequem. Bei einem Schwarm aus Kampfdrohnen ist es etwas anderes.

Die Kontrolle, die auf dem Papier steht

Dass der Mensch über den Abschuss entscheidet, klingt beruhigend — und ist doch genau die Stelle, an der sich das ganze Konzept reibt. Der Sinn der Übung ist Masse: viele billige Drohnen, die gemeinsam und autonom agieren, weil ein Operator gar nicht jede einzeln steuern kann. Je besser die KI koordiniert, desto kleiner wird der Anteil, den ein Mensch noch wirklich überblickt. Schon Finnlands autonomes, bewaffnetes Grenzboot hat gezeigt, wie schnell aus Überwachung Bewaffnung wird; hier geht es einen Schritt weiter. Die Technik hinter dem Schwarm ist beeindruckend. Beunruhigend ist sie aus demselben Grund: Sie macht den massenhaften, koordinierten Drohnenangriff billig, schnell und für ein einzelnes Land mit überschaubarem Budget machbar.