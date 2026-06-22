Wer schon mal ein paar Gigabyte Texturen, 3D-Modelle oder unkomprimierte Videodateien in ein Git-Repository geschoben hat, kennt den Moment, in dem alles zäh wird. Klonen dauert ewig, jede Änderung bläht die History auf, und Git-LFS ist eher Pflaster als Lösung. Genau hier setzt Epic Games an: Mit Lore hat der Fortnite-Konzern ein eigenes Versionskontrollsystem freigegeben — quelloffen, in Rust geschrieben und ausdrücklich für Projekte gedacht, in denen Code und riesige Binärdateien nebeneinanderliegen.

Was Git mit großen Binärdateien anstellt

Git wurde für Quelltext gebaut — für Tausende kleiner Textdateien, die sich zeilenweise vergleichen und zusammenführen lassen. Bei einer mehrere Hundert Megabyte großen Spielkarte oder einer Audiospur bricht dieses Modell zusammen: Git speichert faktisch jede Version komplett, das Repository wächst ins Unkontrollierbare. In der Spielebranche ist deshalb seit Jahren Perforce der De-facto-Standard — leistungsfähig bei großen Assets, aber proprietär und mit einem Lizenzmodell, das kleine Studios deutlich spüren.

Ich habe genug Repositories gesehen, in die jemand Binär-Altlasten hineingekippt hat — irgendwann klont das niemand mehr unter zehn Minuten, und Git-LFS verlagert das Problem nur, statt es zu lösen. Lore will laut Epic genau die Lücke füllen, die Git, Perforce und Mercurial bislang jeder für sich offenlassen: beliebige Inhaltstypen, Skalierung in mehrere Richtungen, mandantenfähige Sicherheit und eine vollständig offene Spezifikation samt Lizenz.

Wie Lore das löst — und woher es kommt

Technisch besteht Lore aus zwei Schichten. Unten liegt ein inhaltsadressierter Speicher: Jede Datei bekommt über einen BLAKE3-Hash einen eindeutigen Fingerabdruck und wird nur einmal abgelegt — identische Inhalte landen nicht doppelt auf der Platte. Große Dateien zerlegt das System in Blöcke, sodass bei einer Änderung nur der betroffene Abschnitt neu übertragen wird, nicht die ganze Datei. Darüber sitzt die eigentliche Versionskontrolle mit unveränderlichen Revisionsketten und leichtgewichtigen Branches. Ein Server bleibt die Autorität, die tägliche Arbeit läuft aber lokal — und standardmäßig liegen nur die Dateien auf dem Rechner, an denen man gerade arbeitet.

Aus dem Nichts ist das nicht entstanden. Lore steckt bereits als Unreal Revision Control im Unreal Editor for Fortnite, mit dem Fortnite-Ersteller ihre Inseln versionieren. Jetzt hat Epic den Kern offengelegt — Bibliothek, Server und CLI in Rust, dazu SDKs für JavaScript, Python, C# und Go sowie Binaries für Windows, macOS und Linux. Der Code steht unter MIT-Lizenz auf GitHub. Eine Version 1.0 ist es ausdrücklich noch nicht; Epic warnt selbst, dass sich Schnittstellen bis dahin ändern können.

Geschenkt ist geschenkt? Wo der Haken liegt

Ein quelloffenes, MIT-lizenziertes System, das große Binärdateien ernst nimmt, ist mehr als eine Randnotiz — diese Lücke ist real, und Perforce hat sie sich zwei Jahrzehnte lang gut bezahlen lassen. Trotzdem würde ich die MIT-Lizenz nicht mit reiner Wohltätigkeit verwechseln. Lore bindet Studios enger an Epics Werkzeugkette, und der eigentliche Haken steht im Kleingedruckten: Der Server ist die Autorität. Wer Terabytes an Assets im Team synchron halten will, braucht jemanden, der diesen Server betreibt und skaliert — und genau dort entstehen erfahrungsgemäß die Kosten, die in keiner Lizenz auftauchen. Das Muster „Werkzeug gratis, Betrieb bezahlt“ kennt man aus genug anderen Ecken der Branche.

Für die Konkurrenz wird es trotzdem ungemütlich: Perforce muss erklären, warum es Geld kostet, Unitys Plastic-Erbe steht plötzlich neben einer kostenlosen Alternative, und Start-ups wie Diversion bekommen einen Gegenspieler mit dem Gewicht von Epic im Rücken. Vor dem Produktiveinsatz würde ich abwarten, bis aus dem Pre-1.0-Stand etwas geworden ist, auf das man eine ganze Studio-Pipeline setzen kann. Die erste Version ist selten die, die man nehmen sollte.