Ein KI-Startup mit 25 Leuten zieht bei Anthropic den Stecker — und spart damit nach eigener Rechnung Millionen. Lindy, eine Plattform für No-Code-KI-Agenten, hat seinen kompletten Datenverkehr vom Modell Claude auf das chinesische DeepSeek umgestellt. Auf dem umgezogenen Traffic seien die Inferenzkosten um rund 90 Prozent gefallen, sagt Gründer Flo Crivello. Für ihn war der Schritt „eine Frage des Überlebens“.

Die Wette auf billige Token ging nicht auf

Lindy baut seit 2023 KI-Agenten, die ohne Code Arbeitsabläufe automatisieren — über 1.600 angebundene Apps, nach eigenen Angaben mehr als 400.000 Nutzer. Das Geschäftsmodell stand und fiel mit einer Annahme: dass der Preis pro Million Token rasch sinkt. Genau das ist zuletzt ausgeblieben. Anthropic und OpenAI haben ihre Tarife langsamer gesenkt als erwartet, während die Nutzung in die Höhe schoss.

Crivello, früher Produktmanager bei Uber, nennt die KI-Rechnung „nicht nachhaltig“ — sie habe die Personalkosten überstiegen. Nach dem Wechsel sei die Kostenkurve „auf den Boden gekracht“. Der Nebeneffekt ist der eigentlich bemerkenswerte Teil: Statt Qualität einzubüßen, sieht Lindy bei vielen Kern-Aufgaben sogar bessere Ergebnisse. Ganz aus dem Schneider ist die Firma trotzdem nicht — auch jetzt rechnet der Gründer damit, mehr für KI auszugeben als für Gehälter.

Wer selbst Inferenz über APIs bezahlt, kennt den Posten, der in jeder Kalkulation als Erstes entgleist. In eigenen Projekten sind es nicht Hardware oder Hosting, die aus dem Ruder laufen — es ist die Zeile „pro Million Token“, sobald aus einem Prototyp ein Dauerbetrieb wird. Dass ein Anbieter genau dort 90 Prozent herausschneiden kann, sagt mehr über die bisherigen Margen als über DeepSeeks Zauberei.

Ein chinesisches Modell — in den USA gehostet

DeepSeek ist ein Modell mit offenen Gewichten: Wer will, lädt es herunter und betreibt es auf eigener Infrastruktur. Lindy nutzt genau das und hostet DeepSeek bei einem US-Anbieter in den Vereinigten Staaten — die naheliegende Sorge, dass Kundendaten nach China abfließen, ist damit vom Tisch. Und hier liegt für mich der eigentliche Hebel, nicht beim Preis allein. Offene Gewichte heißen: kein Lock-in, kein Anbieter, der über Nacht die Konditionen umstellt, kein API-Schalter, den jemand anders umlegt. Der Preisvorteil kommt obendrauf.

Ohne Abstriche ist der Tausch nicht. Branchenanalysen ordnen günstige chinesische Modelle wie GLM-5.2 unterhalb von Claude ein — konkurrenzfähig, aber nicht auf Augenhöhe. Für Lindys Anwendungsfälle reicht es offenbar. Crivello lässt die Tür ausdrücklich offen: Sinken Anthropics Preise wieder, kehre er zurück. „Bis dahin haben wir Optionen.“

Der Druck auf Anthropic wächst

Ein einzelner 25-Mann-Laden ist für Anthropic kein Beinbruch. Das Signal dahinter schon. Laut einer CNBC-Analyse verschiebt sich die Stimmung in der Branche vom „Tokenmaxxing“ — Hauptsache das beste Modell, koste es was es wolle — hin zu nüchterner Effizienz. Schon Mitte Juni hatte Microsoft DeepSeek als Billigoption für Copilot geprüft; jetzt macht ein Startup ernst und stellt komplett um.

Wenn das Schule macht, trifft es die teuren US-Anbieter genau dort, wo sie ihre Milliardenbewertungen begründen — bei der Frage, ob am Ende jemand bereit ist, den vollen Token-Preis zu zahlen. Für eine Branche, die gerade über Börsengänge und Billionenbewertungen diskutiert, ist ein offen ausgesprochenes „uns war Claude schlicht zu teuer“ eine unbequeme Rechnung.