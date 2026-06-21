Bei SSH denken die meisten zuerst an den Server: den Dienst, der auf Port 22 lauscht und den man brav härtet. Die beiden Lücken, die jetzt in der Bibliothek libssh2 aufgetaucht sind, drehen die Blickrichtung um. Angegriffen wird die Client-Seite — also der Rechner, der die Verbindung aufbaut. Und libssh2 steckt in deutlich mehr Software, als die meisten auf dem Schirm haben.

Ein bösartiger Server, der den Client übernimmt

Die kritische der beiden Schwachstellen trägt die Kennung CVE-2026-55200 und einen CVSS-Wert von 9,2. Der Kern ist ein klassischer Speicherfehler: Die Funktion ssh2_transport_read() prüft die Obergrenze des Feldes packet_length nicht. Ein manipulierter oder bereits gekaperter SSH-Server schickt ein Paket mit absurd großem Längenwert, überschreibt damit Speicher auf dem Heap — und kann im schlimmsten Fall eigenen Code auf dem verbindenden Rechner ausführen. Ein angemeldeter Nutzer ist dafür nicht nötig; der Server muss nur antworten, während der Client sich verbindet.

Die zweite Lücke (CVE-2026-55199, CVSS 8,2) ist weniger dramatisch, aber ärgerlich genug: ein Denial of Service noch vor der Authentifizierung. Setzt ein bösartiger Server beim Schlüsseltausch die Zahl der angekündigten Erweiterungen auf den Maximalwert, dreht der Client danach über eine Minute in einer CPU-Schleife. Kein eingeschleuster Code, aber ein zuverlässiges Aufhängen. Betroffen sind jeweils alle Versionen bis einschließlich 1.11.1. Öffentlich gemacht wurden beide am 17. Juni. Aktive Angriffe sind bislang nicht gemeldet — was wenig zählt, sobald die technischen Details kursieren.

Das Problem ist, wo die Bibliothek überall klebt

libssh2 ist eine C-Bibliothek, kein Programm, das man bewusst installiert. Sie wird in andere Software eingebacken: in curl und libcurl für SCP- und SFTP-Übertragungen, in die PHP-Erweiterung ssh2, in zahllose Monitoring- und Management-Werkzeuge und in jede Menge Appliance- und IoT-Firmware. Überall dort, wo ein Gerät oder ein Skript im Hintergrund eine SSH-Verbindung aufbaut, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass libssh2 die Arbeit macht — von der Fernwartung eines Routers bis zum nächtlichen Backup-Job auf einen entfernten Host.

Auf den Wartungs-Servern, die ich betreue, steckt die Bibliothek in mindestens drei Werkzeugen, die ich nie bewusst dazugeholt habe — sie kam jeweils als Abhängigkeit mit dem Paket, das ich eigentlich wollte. Genau das macht solche Lücken unangenehm: Man aktualisiert nicht „den einen Dienst“ und ist fertig. Jedes Programm, das libssh2 eingebunden hat, muss einzeln nachziehen, und wer Appliances betreut, hängt am Update-Willen des jeweiligen Herstellers.

Ein Fix, den es noch nicht zu installieren gibt

Und hier wird es zäh. Die Korrekturen existieren bereits, aber bislang nur als zwei einzelne Commits im Master-Zweig des Projekts — einer für die Speicherlücke, einer für den DoS. Eine fertige, versionierte Ausgabe von libssh2, die man sauber einspielen könnte, steht noch aus. Debian testet die gepatchte Fassung 1.11.1-3, andere Distributionen ziehen nach; bis das überall ankommt, bleibt nur abwarten oder selbst aus den Commits bauen.

Diese Lücke zwischen „Fehler behoben“ und „Fix ausgeliefert“ nervt mich bei solchen Meldungen regelmäßig mehr als die Schwachstelle selbst. Solange es keine offizielle Version gibt, kann ein Administrator nichts Belastbares installieren — er kann nur prüfen, welche seiner Tools libssh2 mitbringen, und hoffen, dass sein Distributor und seine Appliance-Hersteller schnell sind. Bei einer Bibliothek, die in so viel stiller Infrastruktur klebt, ist das eine unangenehm lange Bank.