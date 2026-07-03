Wartungsfenster plane ich in Stunden, und regelmäßig werden trotzdem vier daraus. Am CERN plant man in Jahren – und hält sich dran. Ende Juni ist der Large Hadron Collider (LHC) planmäßig vom Netz gegangen; auf dem Kontrollschirm stand zum Abschied schlicht »goodbye«. Bis etwa 2030 macht der größte Teilchenbeschleuniger der Welt keine Physik mehr, sondern wird umgebaut. Kommt er zurück, soll er über seine Laufzeit rund zehnmal so viele Daten liefern wie bisher.

Was in der Zwangspause passiert

Die offiziell »Long Shutdown 3« getaufte Pause ist kein Leerlauf. Die Teams zerlegen rund 1,2 Kilometer des Rings links und rechts der großen Detektoren ATLAS und CMS und ersetzen die Technik dort komplett. Herzstück sind neue Fokussiermagnete aus Niob-Zinn statt des bisherigen Niob-Titans – sie erzeugen ein um rund 50 Prozent stärkeres Magnetfeld und pressen die Protonenpakete am Kollisionspunkt enger zusammen. Je enger das Bündel, desto mehr Teilchen treffen wirklich aufeinander.

Dazu kommen supraleitende »Crab Cavities«, ein noch exotischeres Stück Technik. Die beiden Strahlen kreuzen sich nicht frontal, sondern unter einem kleinen Winkel; die Hohlraumresonatoren kippen jedes Paket kurz vor dem Treffpunkt so, dass sich die Bündel doch mit voller Überlappung durchdringen. Klingt nach Haarspalterei, entscheidet aber über die Ausbeute.

Zehnmal mehr Daten – wofür der Aufwand?

Unterm Strich steigt die sogenannte Luminosität. Die Zahl der Kollisionen pro Sekunde klettert von heute rund 2,4 auf etwa 8 Milliarden; über die gesamte Laufzeit des High-Luminosity-LHC sammeln die Detektoren dann rund zehnmal so viele Messdaten wie in allen bisherigen Läufen zusammen. Der Grund ist simpel: Die interessanten Ereignisse sind selten.

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Das 2012 entdeckte Higgs-Boson will man nun genauer vermessen – vor allem, wie es mit sich selbst wechselwirkt – und nach Prozessen fahnden, die bei der heutigen Kollisionsrate schlicht zu selten auftreten: Hinweise auf weitere Higgs-Varianten etwa oder Physik jenseits des Standardmodells. Der Umbau kostet über eine Milliarde Euro. Still steht in Genf derweil wenig – auch die Detektoren bekommen neue Innereien, die Vorbeschleuniger werden ertüchtigt, und die kleineren Experimente auf dem Gelände laufen weiter.

Langer Atem in einer kurzatmigen Woche

Mich beeindruckt an so einem Projekt weniger die Physik – die verstehe ich selbst nur in Teilen – als der Zeithorizont. Hier wird eine Maschine für Jahre abgeschaltet und Baustein für Baustein neu aufgebaut, mit Technik, die teils erst für diesen Zweck erfunden wurde, und einem Nutzen, der sich erst in den 2030ern zeigt. In einer Woche, in der die KI-Branche fast im Zwei-Stunden-Takt neue Modelle ausruft, hat dieser lange Atem etwas Erholsames. Der LHC hat seit 2008 mehr gehalten, als er anfangs versprochen hat. Man darf ihm die Auszeit gönnen.