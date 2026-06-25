Zwischen die 60 Megapixel der SL3 und die auf Tempo getrimmte SL3-S mit ihren 24 Megapixeln schiebt Leica jetzt ein drittes Vollformatmodell: die SL3-P. 44,9 Megapixel, 5.990 Euro für das Gehäuse, ab sofort lieferbar. Klingt nach der vernünftigen Mitte — bis man nachschaut, woher der Sensor kommt.

Auf einen Blick

44,9-Megapixel-BSI-Sensor, ISO 50–200.000, bis zu 40 Bilder/Sekunde (elektronisch)

8K-Video mit 30p, 6K mit 60p, 4K mit 120p, ProRes 422 HQ intern

819 Phasen-Autofokusfelder, 5-Achsen-Stabilisierung (bis 5 Blendenstufen)

Magnesium-Gehäuse nach IP54, rund 768 Gramm, schwarz ohne rotes Leica-Logo

Preis: 5.990 Euro (Body), Kits 6.990–9.790 Euro, ab sofort lieferbar

Die Lücke zwischen SL3 und SL3-S

Die Eckdaten lesen sich, als hätte Leica eine Wunschliste abgearbeitet. Der rückseitig belichtete Sensor löst 44,9 Megapixel auf und liefert im elektronischen Verschluss bis zu 40 Bilder pro Sekunde, bei 14 Bit sind es 25. Der Autofokus arbeitet mit 819 Phasenmessfeldern und erkennt Menschen, Tiere und Fahrzeuge. Dazu eine Stabilisierung über fünf Achsen, die bis zu fünf Blendenstufen ausgleichen soll — laut Leica, eine unabhängige Messung steht noch aus.

Beim Video wird es für eine Leica ungewöhnlich ambitioniert: 8K mit 30p im Open-Gate-Format 3:2, 6K mit 60p, 4K mit 120p für Zeitlupen, ProRes 422 HQ intern auf CFexpress-Karten. Der Sucher zeigt 5,76 Millionen Bildpunkte, dazu ein 3,2-Zoll-Klappdisplay und ein kleines Schulterdisplay. Das Gehäuse aus Magnesium und Aluminium ist nach IP54 gegen Staub und Spritzwasser geschützt, wiegt rund 768 Gramm ohne Akku und wird in Deutschland gebaut.

Bild: Leica

Der Sensor kommt von Panasonic

Der interessante Teil steht nicht im Datenblatt, sondern in der L-Mount-Alliance. Der 44,9-Megapixel-Sensor der SL3-P ist derselbe wie in der Panasonic Lumix S1R II — und die kam zum Marktstart für 3.599 Euro. Für das Leica-Gehäuse werden 5.990 Euro fällig. Rund 2.400 Euro Aufpreis also für dasselbe Stück Silizium.

Den Unterschied macht nicht der Sensor, sondern alles drumherum: Verarbeitung, die Autofokus-Firmware, das Bedienkonzept, der Name auf dem Prisma. Leica nennt die SL3-P die „leistungsstärkste Kamera“, die das Unternehmen je gebaut hat. Bei identischem Sensor zur Panasonic ist das vor allem eine Aussage über Software und Gehäuse — nicht über die reine Bildqualität, die beide Kameras aus denselben Pixeln holen.

Kein roter Punkt — und ein Preis, der Haltung braucht

Optisch fällt vor allem weg, was eine Leica sonst auf den ersten Blick verrät: Der rote Punkt fehlt, der Schriftzug ist schwarz statt weiß-auf-rot, die Bedienelemente sind verdunkelt — der Look der SL3 „Reporter“. Für Reportage- und Dokumentarfotografen ist das kein Gimmick, sondern Tarnung: weniger Aufmerksamkeit, weniger Markenlogo im Gesicht des Gegenübers.

Beim Preis wird die Luft dünn. Eine Nikon Z8 mit 45,7 Megapixeln liegt bei rund 3.500 Euro, eine Sony A7R V mit 61 Megapixeln bei etwa 3.900 Euro — beide mit ausgereiftem Autofokus und deutlich größerem Objektivpark. Ich fotografiere privat mit einer Nikon Z6 III und halte die Kamera lieber selbst, statt ihr Automatik-Spielereien zu überlassen; ein 6.000-Euro-Body stünde bei mir nie auf der Liste. Nur ist das auch nicht der Maßstab — wer eine Leica kauft, zahlt Gehäuse, Haptik und Namen mit, nicht den günstigsten Megapixel. Die beiden neuen Objektive, ein Summilux-SL 50 mm f/1,4 für 4.500 Euro und ein APO-Macro-Elmarit-SL 100 mm f/2,8 für 2.450 Euro, kommen erst Ende 2026; die Kits liegen zwischen 6.990 und 9.790 Euro.

Von der Auflösung her ist die SL3-P damit die zugänglichste der drei SL3-Varianten und bleibt zugleich ein Nischenprodukt. Rechenleistung und Sensor gibt es bei Panasonic, Nikon oder Sony für deutlich weniger; was Leica verkauft, ist das Gehäuse, die Haptik und der Verzicht auf den roten Punkt. Für wen das den Aufpreis wert ist, entscheidet sich nicht am Datenblatt.