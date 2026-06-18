Es gehört zu den zuverlässigen Konstanten der Tech-Branche, dass die schärfste Kritik am KI-Boom selten von außen kommt, sondern von Leuten, die mittendrin saßen. Yann LeCun, lange Chef-KI-Forscher bei Meta und einer der Väter des Deep Learning, hat in einem CNBC-Interview den großen Laboren ins Stammbuch geschrieben: Wenn OpenAI, Anthropic und Co. nicht bald die Preise erhöhen oder die Kosten senken, drohe eine „große Blasenexplosion“.

Bemerkenswert ist der Satz, weil LeCun nicht über Modellqualität redet, sondern über das, worüber in den Hochglanz-Keynotes niemand spricht: die Rechnung am Monatsende.

Die Mathematik hinter der Warnung

Der Kern des Arguments ist simpel. Die Preise für KI-Dienste steigen seit Monaten — trotzdem verdienen die großen Anbieter kein Geld, weil die Betriebskosten nicht schnell genug fallen. Die Nutzung, so LeCun, werde „faktisch von Investoren subventioniert“. Jede ChatGPT-Antwort, jeder Claude-Request läuft also auf einem Geschäftsmodell, das nur trägt, solange frisches Kapital nachfließt.

Das deckt sich mit den Zahlen, die zuletzt durch die Börsenprospekte sickerten: OpenAI schreibt nach eigenen S-1-Angaben Milliardenverluste, und selbst Sam Altman nennt die KI-Kosten inzwischen ein „großes Problem“ für Unternehmen. Wer im Tagesgeschäft KI-Tools einsetzt, kennt die andere Seite davon — in meiner Firma sind die Token-Rechnungen für die Coding-Assistenten binnen eines halben Jahres spürbar gestiegen, während die kostenlosen Kontingente leiser wurden. Subventionierte Phase hin oder her: Sobald die Preise dem tatsächlichen Aufwand folgen, wird der Spaß für viele Kalkulationen schnell teuer.

Der Seitenhieb gegen xAI

Besonders deutlich wird LeCun bei Elon Musks xAI, das er als „eine Art Scheitern“ bezeichnet. Das Gründungsteam habe das Unternehmen verlassen oder sei gegangen worden, und Musk tue sich inzwischen „sehr, sehr schwer“, Spitzenkräfte zu rekrutieren. Die riesige Infrastruktur, die xAI aufgebaut hat, vermiete man mittlerweile weiter — laut LeCun der einzige Weg, die Kosten überhaupt wieder hereinzuholen.

Dass ausgerechnet ein KI-Schwergewicht so unverblümt über einen Konkurrenten herzieht, ist ungewöhnlich. Mich überzeugt die Häme trotzdem nur halb: xAI mag personell ausbluten, aber „Scheitern“ ist ein großes Wort für ein Unternehmen, das Rechenzentren im Gigawatt-Maßstab hochzieht. Branchengrößen reden selten ganz ohne Eigeninteresse — und damit sind wir beim eigentlichen Punkt.

Eine Milliarde Eigeninteresse

LeCun hat nämlich selbst einen Hund im Rennen. Statt auf große Sprachmodelle setzt er auf sogenannte World Models — KI-Systeme, die ein Verständnis der realen Welt aufbauen sollen, statt Wort für Wort Text vorherzusagen. Sein neues Startup AMI Labs hat dafür im März eine Milliarde Dollar eingesammelt, nach eigenen Angaben die größte Seed-Runde Europas.

Eine schrumpfende LLM-Welt würde seinem Ansatz also unmittelbar nutzen. Das macht die Warnung nicht falsch — die Kostenrechnung stimmt unabhängig davon, wer sie aufmacht. Aber sie kommt eben nicht vom neutralen Beobachter, sondern von jemandem, der die Alternative schon im Schaufenster stehen hat. Diese Doppelrolle sollte man mitlesen.

Worauf es wirklich ankommt

Ob am Ende tatsächlich eine Blase platzt oder die Branche sich teurer, aber tragfähiger neu sortiert, hängt an einer einzigen Frage: Sind Nutzer und Unternehmen bereit, für KI das zu zahlen, was sie wirklich kostet? Solange diese Antwort offen ist, bleibt jede Wachstumsprognose ein Versprechen auf Kredit. Und Versprechen auf Kredit habe ich in zwanzig Jahren IT genug gesehen, um bei Milliardenbewertungen ohne einen Cent Gewinn die Augenbraue oben zu behalten.