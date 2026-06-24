Der Name LastPass und das Wort Datenleck in einer Überschrift — das löst bei vielen reflexartig die Erinnerung an 2022 aus, als verschlüsselte Passwort-Tresore in fremde Hände gerieten. Diesmal ist es anders gelagert, aber kein Grund zur Entwarnung. Angreifer haben Kundendaten erbeutet, allerdings nicht aus dem Tresor-System, sondern aus der Vertriebs- und Support-Datenbank — und nicht einmal über LastPass selbst, sondern über einen Dienstleister.

Was abgeflossen ist — und was nicht

Betroffen sind Namen, Telefonnummern, E-Mail- und Postadressen sowie Support-Fälle und vertriebsbezogene Daten aus LastPass‘ Salesforce-Umgebung. Was nach Angaben des Unternehmens nicht betroffen ist: die eigentlichen Produkte, die Infrastruktur und vor allem die verschlüsselten Tresore. Master-Passwörter wurden nicht offengelegt. Die Trennung ist wichtig — ein abgegriffener Support-Datensatz ist etwas anderes als ein kompromittierter Passwort-Safe. Wer LastPass nutzt, muss sein Master-Passwort wegen dieses Vorfalls nicht überstürzt ändern.

Strukturell erinnert der Fall trotzdem an frühere Vorfälle in der Branche, etwa den Dashlane-Angriff Anfang Juni — nur dass dort die Tresore das Ziel waren. Hier ging es um die Kundenkartei.

Der Weg führte über Klue

Einfallstor war die Marktanalyse-Plattform Klue, die LastPass‘ Vertriebsteams einsetzen. Die Erpressergruppe Icarus kompromittierte Klues Infrastruktur über alte Zugangsdaten eines Integrationsdienstes und kam so an OAuth-Tokens, die Klue mit den Salesforce- und Gong-Systemen der Kunden verbanden. Mit diesen Tokens ließen sich die Daten abziehen, ohne je das LastPass-Netz direkt anzugreifen. LastPass war nicht das einzige Opfer: Auch Recorded Future, Tanium, Jamf, Sprout Social, Gong und Insurity sind über Klue betroffen.

Genau dieser Mechanismus ist der eigentliche Lehrsatz. Wer in Firmen die Tool-Landschaft betreut, kennt das Muster: Jede SaaS-Integration, die man per Klick an Salesforce, Slack oder das CRM hängt, bekommt ein Token mit weitreichenden Rechten — und wird danach selten wieder geprüft. Die Sicherheit der eigenen Daten hängt dann nicht mehr nur am eigenen Haus, sondern an der schwächsten Stelle in einer Kette von Anbietern, die man oft gar nicht mehr auf dem Schirm hat.

„Tresore sicher“ heißt nicht „nichts passiert“

Die gefährlichste Folge ist nicht der Datensatz selbst, sondern das, was Angreifer damit anstellen. Name, Adresse, Telefonnummer und ein offener Support-Fall sind das ideale Material für gezieltes Phishing — eine Mail, die sich auf genau das Ticket bezieht, das man tatsächlich offen hatte, wirkt deutlich überzeugender als die übliche Massenware. LastPass warnt bereits vor gefälschten Absenderdomains und rät, auf unaufgeforderte Kontaktaufnahmen misstrauisch zu reagieren und das Master-Passwort niemals herauszugeben.

Ich nutze seit Jahren einen Passwortmanager und würde das niemandem ausreden — das Konzept ist nach wie vor richtig. Aber der Vorfall zeigt, dass die Tresor-Sicherheit nur die halbe Geschichte ist. Wer als Anbieter die Passwörter von Millionen Menschen hütet, trägt eine Verantwortung, die über das eigene Schloss hinausreicht — bis in jeden Dienstleister, dem er die Kundenkartei anvertraut.