Ein halbes Jahr lang lautete die Parole in vielen Großkonzernen: Setzt KI ein, wo immer es geht. Jetzt dreht sich der Wind — und der Auslöser steht auf der Rechnung. Ein Bericht von 404 Media, den auch heise online aufgegriffen hat, nennt gleich vier Namen: Citi, Atlassian, Adobe und Amazon haben den freien KI-Zugang ihrer Mitarbeiter zuletzt spürbar zusammengezogen. Nicht, weil die Technik nichts taugt, sondern weil kaum noch jemand überblickt, was sie am Monatsende kostet.

Von fünf auf 120 Millionen Dollar

Das lauteste Beispiel liefert Atlassian. Beim Konzern hinter Jira und Confluence kletterte die jährliche KI-Rechnung von rund fünf auf etwa 120 Millionen Dollar — das Vierundzwanzigfache —, woraufhin die unbegrenzte Nutzung endete. Die Großbank Citi sperrte für mehrere Tage den Zugriff auf die neueren Modelle von Anthropic und OpenAI. Adobe stoppte die freie Nutzung Ende Juni. Amazon führte Token-Limits ein, nachdem der Konzern zuvor ein internes Ranking abgeschafft hatte, das die Belegschaft zum Vielverbrauch angespornt hatte. Das Drehbuch wiederholt sich — dieselben Häuser, die ihre Leute ein Jahr zuvor zum KI-Dauerlauf angehalten hatten, drehen jetzt den Hahn zu.

Teuer eingekauft, mager geliefert

Teure Werkzeuge lassen sich rechtfertigen, wenn der Ertrag stimmt. Genau da hakt es. Eine von Accenture zitierte Auswertung zeigt, dass KI im Alltag vor allem für simple Aufgaben herhält — aus einem PDF eine Präsentation bauen —, während die teure, komplexe Programmierarbeit die Ausnahme bleibt. Eine Umfrage des Beratungshauses Section, über die t3n berichtet, fällt noch ernüchternder aus: 40 Prozent der Beschäftigten sehen null Zeitersparnis, nur 2 Prozent erreichen die oft versprochenen zwölf Stunden pro Woche. Bei den Führungskräften sind es immerhin 19 Prozent. Dazu die Qualität: Ein Geschäftsführer drohte dem Bericht zufolge, den Nächsten zu entlassen, der ungeprüfte ChatGPT-Mails verschickt — die Texte seien nicht nur sprachlich schief, sondern sachlich falsch gewesen.

Das Muster kennt die Cloud-Ära längst

Wer die Cloud-Ära mitgemacht hat, erkennt das Drehbuch sofort — ich eingeschlossen. Verbrauchsbasierte Abrechnung wirkt harmlos, bis die erste Quartalsrechnung kommt und plötzlich alle im Meeting sitzen und suchen, wer die teuren Abfragen fährt. Bei KI-Tokens läuft derselbe Reflex ab, nur schneller. Dass drei von vier Firmen ihre KI-Kosten gar nicht erst im Griff haben, ist seit Wochen belegt; dass selbst ein Schwergewicht wie Meta die Notbremse zieht, ebenso. Neu ist, dass die Rationierung jetzt beim einzelnen Mitarbeiter ankommt, dem der Zugang zum guten Modell einfach abgedreht wird.

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Das ist keine Absage an die Technik, sondern die verspätete Einsicht, dass ein Werkzeug ohne Kostendeckel kein Werkzeug ist, sondern ein offener Wasserhahn. Die Konzerne, die jetzt zurückrudern, haben denselben Fehler gemacht wie vor zehn Jahren beim Umzug in die Cloud: erst alles reinschieben, dann rechnen. Der Unterschied ist, dass die KI-Rechnung schneller wächst als jede Cloud-Migration — und die Frage, ob sich der ganze Aufwand am Ende auszahlt, hat noch immer keine belastbare Antwort.