Anfang Juli hat der Koalitionsausschuss ein ganzes Bündel digitalpolitischer Vorhaben durchgewinkt – und darin steckt beides: eine echte Entlastung und ein handfester Rückschritt. Vereine und kleine Betriebe sollen die DSGVO künftig weniger spüren. Gleichzeitig zieht die Koalition eine Mauer um die staatliche Akteneinsicht, wie es sie so bisher nicht gab.

Auf einen Blick

DSGVO: nicht-kommerzielle Vereins-, KMU- und „risikoarme“ Verarbeitung soll ganz aus dem Anwendungsbereich fallen.

nicht-kommerzielle Vereins-, KMU- und „risikoarme“ Verarbeitung soll ganz aus dem Anwendungsbereich fallen. Informationsfreiheit: Akteneinsicht nur noch bei „berechtigtem Interesse“, Namen von Amtsträgern pauschal geschwärzt, deutlich höhere Gebühren.

Akteneinsicht nur noch bei „berechtigtem Interesse“, Namen von Amtsträgern pauschal geschwärzt, deutlich höhere Gebühren. Netze: ein Verteilnetzpaket soll Projektlaufzeiten halbieren und Rechenzentren wie Wärmepumpen schneller anschließen.

ein Verteilnetzpaket soll Projektlaufzeiten halbieren und Rechenzentren wie Wärmepumpen schneller anschließen. Smart Meter: 90 Prozent bis Ende 2030, dazu eine günstigere „Smart Meter Light“-Variante.

Weniger DSGVO – dort, wo sie am meisten drückt

Die Bundesregierung will den Datenschutz „handhabbarer“ machen. Konkret sollen nicht-kommerzielle Tätigkeiten in Vereinen, kleine und mittlere Unternehmen und „risikoarme“ Datenverarbeitung auf EU-Ebene ganz aus dem Anwendungsbereich der DSGVO herausfallen; kleine Betriebe sollen seltener einen Datenschutzbeauftragten stellen müssen. Das ist ein Vorhaben, kein Gesetz – der Großteil hängt an Brüssel, und dort dreht sich seit Jahren wenig schnell.

Wer wie ich kleine Betriebe betreut, kennt die Kehrseite der Verordnung aus der Nähe: das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, die technischen und organisatorischen Maßnahmen, der Beauftragte für eine Handvoll Leute. Bei einer Zwölf-Mann-Firma mit einem Kundenformular und einer Lohnbuchhaltung steht dieser Aufwand in keinem Verhältnis zum realen Risiko. Entlastung an dieser Stelle ist überfällig. Nur ist „risikoarm“ ein Gummibegriff – und wo die Grenze zwischen echter Erleichterung und „egal, was mit den Daten passiert“ verläuft, zieht dieser Beschluss noch nirgends.

Der eigentliche Einschnitt steht beim Informationsfreiheitsgesetz

Der zweite Teil des Pakets bekommt weniger Aufmerksamkeit, wiegt aber schwerer. Wer künftig amtliche Dokumente einsehen will, soll ein „berechtigtes Interesse“ nachweisen müssen; der Zugang könnte auf in Deutschland lebende Deutsche und EU-Bürger beschränkt werden; die Namen von Amtsträgern würden pauschal geschwärzt; und Behörden dürften Auskünfte unter Verweis auf „komplexe Bedrohungslagen“ verweigern. Dazu sollen die Gebühren kräftig steigen – Kritiker rechnen im Extremfall mit fünfstelligen Beträgen pro Anfrage.

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Die Transparenz-Plattform FragDenStaat spricht vom „größten Angriff auf die staatliche Transparenz“ in der Geschichte der Bundesrepublik; auch der Deutsche Journalisten-Verband und netzpolitik.org sehen einen Frontalangriff auf die Recherche. Der Kern ist eine umgedrehte Beweislast: Heute muss der Staat begründen, warum er etwas zurückhält – künftig der Bürger, warum er es überhaupt sehen darf. Für den Journalismus ist das ein Rückschritt, aber auch für jeden, der einer Behörde mal auf die Finger schauen will.

Netze im Turbo, Smart Meter light

Damit das Paket nicht nur nach Streichliste klingt, liegt ein Netz-Ausbaupaket obendrauf. Ein „Verteilnetzpaket“ soll die Laufzeit von Projekten halbieren und Rechenzentren, Industrieanlagen und Wärmepumpen schneller ans Netz bringen. Der Smart-Meter-Rollout soll bis Ende 2030 an 90 Prozent der relevanten Messpunkte stehen, ergänzt um eine günstigere, weiter cybersichere „Smart Meter Light“-Variante für Haushalte ohne Einbaupflicht. Dazu kommen eine vereinfachte Zulassung autonomer Fahrzeuge und Erleichterungen für Rechenzentren.

Dass „Erleichterung“ bei Rechenzentren schnell zur ausgehöhlten Pflicht wird, war zuletzt beim Energieeffizienzgesetz zu besichtigen. Der Branchenverband Bitkom begrüßt das Paket und mahnt „Umsetzung statt endloser Debatte“ an – was er selten tut, wenn ihm etwas nicht in den Kram passt.

Am Ende steht ein Beschluss, der Entlastung und Rückbau in dieselbe Pressemitteilung packt. Nur laufen die beiden Teile unterschiedlich schnell: Die DSGVO-Erleichterung braucht Brüssel und wird sich jahrelang ziehen, die Einschnitte beim Informationsfreiheitsgesetz kann Berlin im Alleingang beschließen. Das Zuckerl ist ungewiss, die bittere Pille konkret.