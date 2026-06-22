Eigentlich verkaufen sie Sicherheit: Huntress, Snyk, HackerOne, Recorded Future, Tanium, Jamf. Jetzt stehen sie auf der Opferliste eines Datenlecks — nicht, weil ihre eigenen Systeme versagt hätten, sondern weil sie alle denselben Zulieferer nutzten. Über die Marktanalyse-Plattform Klue sind die Kundendaten von mindestens neun Unternehmen abgeflossen. Der Fall zeigt ziemlich genau, wo die wunde Stelle moderner Cloud-Stacks sitzt.

Was passiert ist

Klue aus Vancouver liefert Markt- und Wettbewerbsanalysen und klinkt sich dafür in die Systeme seiner Kunden ein — unter anderem in deren Salesforce-CRM. Genau dieser Zugang wurde zum Einfallstor. Die Angreifer nutzten eine kompromittierte Alt-Zugangsdaten eines Integrationsdienstes, zogen daraus gültige OAuth-Tokens und fragten damit per Python-Skripten über längere Zeit die Salesforce-Schnittstellen ab. Erkannt wurde die unautorisierte Aktivität am 12. Juni, öffentlich bestätigt rund eine Woche später.

Abgeflossen sind vor allem Geschäftskontaktdaten: Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Jobtitel, dazu Vertriebskommunikation und Preisinformationen. Wichtig für die Einordnung: Der Großteil stammt aus den angebundenen Salesforce-Umgebungen der Kunden, nicht aus Klues eigener Datenbank. Betroffen sind nach bisherigem Stand mindestens Gong, Insurity, OneTrust, Sprout Social — und eben die Sicherheitsanbieter Huntress, Snyk, HackerOne, Recorded Future, Tanium und Jamf.

Warum ausgerechnet Sicherheitsfirmen?

Die Liste liest sich wie ein schlechter Scherz, ist aber logisch. Niemand hat Huntress oder Snyk direkt geknackt — der Angriff zielte auf das schwächste Glied dazwischen. Wer einem SaaS-Dienst per OAuth Zugriff auf sein CRM gibt, verlagert einen Teil seiner Sicherheit zu diesem Dienst. Fällt der, fallen alle mit, die ihm vertraut haben.

Ich sehe diese Verkettung im Tagesgeschäft ständig: „App XY mit Salesforce verbinden“ ist in zwei Minuten weggeklickt. Was der Connector danach genau darf, wie weit die Berechtigungen reichen und wie lange ein einmal ausgestelltes Token gültig bleibt, überblickt im Alltag kaum jemand. Diese stillen Verbindungen sind bequem — und genau deshalb der Lieblingsweg der Angreifer. Ein gültiges Token braucht kein Passwort und löst oft keinen einzigen Alarm aus.

Erpressung mit Ansage — und ein bekanntes Muster

Zu dem Angriff bekennt sich die Erpressergruppe Icarus. Sie führt eine Leak-Seite, drohte mit der Veröffentlichung der Daten zum Wochenstart und kontaktierte Huntress mit einer Lösegeldforderung — über die missbrauchte Mail-Adresse eines australischen Unternehmens. Klue hat nach eigenen Angaben die Zugangsdaten zurückgezogen, eingeschleusten Code entfernt, die Integrationen abgeschaltet, CrowdStrike eingeschaltet und die Behörden informiert. Der CEO äußerte sich nicht.

Neu ist das Muster nicht. Schon bei Gainsight und beim Salesloft-Drift-Vorfall lief es ähnlich: Ein einziger Integrationsdienst wird kompromittiert und reißt die Daten hunderter angeschlossener Organisationen mit. Pikant am Rande — Klue hatte im Vorjahr rund die Hälfte der Belegschaft abgebaut und sich stark auf KI ausgerichtet; einen dedizierten Sicherheitsverantwortlichen führt das Unternehmen auf seiner Leitungsseite nicht. Ein Zulieferer unter Kostendruck mit dünner Sicherheitsaufstellung ist exakt die Art Connector, die man sich genauer ansehen sollte.

Die unbequeme Lehre: Die entscheidende Frage ist längst nicht mehr nur, ob die eigene Software sicher ist, sondern wem man per Token Zugriff gewährt hat — und was passiert, wenn der gehackt wird. Token-Inventur, kurze Laufzeiten, Least-Privilege bei jedem Connector. Dass es diesmal die Sicherheitsbranche selbst erwischt, ist die unbequemste Werbung für genau diese Hausaufgabe, die man sich vorstellen kann.