In London werden Smartphones im großen Stil von der Straße gegriffen — allein 2024 waren es rund 80.000 Geräte. Jetzt ziehen zwei britische Mobilfunkanbieter eine Konsequenz, die nach hartem Durchgreifen klingt: einen Kill Switch, der gestohlene Geräte aus der Ferne lahmlegt. Beim genauen Hinsehen ist die Maßnahme allerdings deutlich kleiner, als die Schlagzeile vermuten lässt.

Was die Provider abschalten — und was nicht

Virgin Media O2 und VodafoneThree haben das System still eingeführt, ohne große Ankündigung. Die Mechanik: Wird ein Gerät als gestohlen gemeldet und eingeschaltet, landet es in einer Datenbank, die die Deaktivierung anstößt. Der Haken steht im Kleingedruckten. Der Kill Switch greift nur bei Geräten, die noch dem Anbieter gehören — also Smartphones aus dem Lager- oder Ladenbestand, die vor dem Verkauf abhandenkommen. Sobald ein Gerät verkauft ist und das Eigentum gewechselt hat, lässt es sich auf diesem Weg nicht mehr sperren. BT, der größte Anbieter im Land, macht ohnehin nicht mit und setzt auf eigene Maßnahmen.

Aus der Geräteverwaltung kenne ich das Prinzip: Verschwindet im Tagesgeschäft ein Diensthandy, ist der Remote-Wipe über die MDM das Erste, was man auslöst — Gerät sperren, Daten platt, fertig. Das klappt aber nur, weil das Telefon in der eigenen Verwaltung registriert ist. Genau diese Voraussetzung fehlt bei einem Privatgerät, das einem Touristen am Trafalgar Square aus der Hand gerissen wird.

Warum die Anbieter überhaupt einspringen

Dass ausgerechnet die Netzbetreiber aktiv werden, hat einen Grund: Die Gerätehersteller hätten sich gegen weitergehende Diebstahlsperren gesträubt, heißt es. Großbritannien folgt damit einem Vorbild aus den Niederlanden. Das eigentliche Druckmittel gegen Handy-Diebstahl liegt aber genau dort, wo die Provider nicht hinkommen — beim Hersteller. Apple hat 2024 den „Stolen Device Mode“ eingeführt, der seit iOS 18.4 standardmäßig aktiv ist, und gemeldete IMEI-Nummern lassen sich zentral sperren. Wo dieser herstellerseitige Riegel greift, sinkt der Wiederverkaufswert eines gestohlenen Geräts gegen null — und damit der Anreiz, es überhaupt zu stehlen. Die Londoner Polizei meldet für die zwölf Monate bis Mai 2026 rund 18 Prozent weniger Handy-Raub.

Halbe Lösung gegen ein wachsendes Problem

Ein Kill Switch, der nur Lagerware schützt, ist gegen das eigentliche Problem — das Entreißen benutzter Telefone auf offener Straße — bestenfalls ein Randbeitrag. Abschreckend wirkt erst, wenn ein gestohlenes Smartphone weltweit zum unverkäuflichen Briefbeschwerer wird. Diesen Hebel halten Apple, Google und die Netzbetreiber gemeinsam in der Hand; die jetzige Provider-Lösung ist davon nur ein kleiner, fast symbolischer Teil. Für Reisende bleibt der wirksamste Schutz vorerst banal: Code-Sperre, Ortung und Fernlöschung aktiviert lassen — und das Gerät in der Menge nicht offen in der Hand tragen.