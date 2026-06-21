Ein KI-generiertes Wohnzimmer, darin ein Sofa, das es so nie gab — ist das Werbung oder ein Deepfake? An dieser Frage hängt gerade ein handfester Lobby-Streit in Brüssel. Der europäische Handelsverband Eurocommerce, in dem unter anderem Amazon, H&M und Ikea organisiert sind, will KI-erzeugte Werbebilder von der Kennzeichnungspflicht des AI Act ausnehmen. Wenn ich online ein Möbelstück bestelle, hätte ich allerdings ganz gern gewusst, ob das Produktfoto echt ist oder aus dem Bildgenerator stammt.

Worum der Streit geht

Ab dem 2. August 2026 greifen die Transparenzpflichten aus Artikel 50 des AI Act. Wer mit KI sogenannte Deepfakes erzeugt, muss das offenlegen — und die Definition ist bewusst weit gefasst: Sie umfasst KI-generierte oder -manipulierte Bilder, die realen Personen, Objekten, Orten oder Szenen ähneln und echt wirken, ausdrücklich auch dann, wenn gar keine reale Person zu sehen ist. Genau hier setzt Eurocommerce an. Ein synthetisches Produktbild — das KI-Sofa im KI-Wohnzimmer — falle nicht unter den Deepfake-Begriff und solle deshalb ohne Hinweis auskommen.

Die technischen Spielregeln dazu stehen längst: Der EU-Verhaltenskodex zur Kennzeichnung KI-generierter Inhalte verlangt Labels, Wasserzeichen und Metadaten. Die Kommission feilt parallel an Leitlinien zu Artikel 50, die vor dem August-Stichtag final sein sollen — und an genau dieser Stelle versucht die Branche, die Auslegung in ihre Richtung zu schieben.

90 Prozent aus der Maschine

Wie viel auf dem Spiel steht, zeigt eine einzige Zahl: Zalando gibt an, rund 90 Prozent seiner Marketinginhalte mittlerweile per KI zu erstellen. Müsste jedes dieser Bilder einen Hinweis tragen, stünde künftig unter fast jeder Produktanzeige ein „KI-generiert“. Das ist der wunde Punkt der Branche — und gleichzeitig der Grund, warum die Kennzeichnung überhaupt gedacht war.

Das Argument der Händler hat einen wahren Kern: Eine Kennzeichnungs-Inflation, bei der buchstäblich jedes retuschierte Pixel ein Warnschild bekommt, nutzt niemandem und stumpft ab. Schon der klassische Werbe-Freisteller im Studio war nie die ungeschönte Wirklichkeit. Nur löst Eurocommerce das Problem von der falschen Seite — nicht über eine saubere Schwelle, ab der ein Bild als irreführend gilt, sondern über eine Pauschal-Ausnahme für die gesamte Produktwerbung.

Transparenz oder Bequemlichkeit

Der AI Act trennt zwischen harmloser Bildbearbeitung und Inhalten, die eine Realität vortäuschen. Ein KI-Raum, der ein Sofa in einer Wohnung zeigt, die so nie existiert hat, fällt für mich klar in die zweite Kategorie — der Kunde soll glauben, dort stehe ein reales Möbelstück in einem realen Raum. Dass das ausgerechnet die Werbung betrifft, ist kein Kollateralschaden des Gesetzes, sondern sein Zweck.

Ob Brüssel mitspielt, entscheidet sich in den nächsten Wochen mit den finalen Leitlinien. Setzt sich der Handel durch, bleibt von der vielzitierten KI-Transparenz dort am wenigsten übrig, wo Verbraucher ihr am häufigsten begegnen: im Schaufenster.