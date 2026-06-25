Wer einen KI-Text an holprigen Sätzen erkennen will, sucht an der falschen Stelle. Aktuelle Sprachmodelle schreiben sauberer, korrekter und oft gefälliger als der Durchschnittsmensch. Max Spero, Mitgründer des Erkennungsdienstes Pangram, hat in einem Interview erklärt, woran sich die Maschine trotzdem verrät — und seine Antwort ist erstaunlich unspektakulär: an der Gleichförmigkeit.

Menschen streuen, Maschinen klumpen

Speros Beobachtung lässt sich in einem Satz zusammenfassen: Bittet man ein Sprachmodell um hundert Argumente zu einem Thema, liegen die Antworten dicht beieinander. Menschen dagegen streuen — sie kommen auf abwegige, widersprüchliche, manchmal schräge Einfälle, die ein Modell so nicht produziert. In Grammatik und logischem Aufbau schlägt die KI den Schnitt locker, in der Vielfalt der Gedanken nicht. Genau diese Eintönigkeit ist der Hebel, an dem die Erkennung ansetzt — nicht der einzelne Fehler, sondern das Muster über längere Passagen.

Eine Blackbox mit 0,004 Prozent

Technisch steckt dahinter ein per Deep Learning trainierter Klassifikator, der ganze Textabschnitte bewertet, nicht einzelne verdächtige Wörter. Spero räumt ein, dass das Modell eine Blackbox ist: Es liefert ein Urteil, aber keine lückenlose Begründung. Anders als ältere Werkzeuge wie GPTZero misst Pangram nicht Perplexität und Sprunghaftigkeit, sondern wird mit „synthetischen Spiegeln“ der am schwersten einzuordnenden Texte immer wieder nachtrainiert. Die Trefferquote, die das Unternehmen nennt, ist hoch: Forscher der University of Chicago bescheinigten dem Dienst eine Falsch-Positiv-Rate nahe null, Pangram selbst gibt rund einen Fehler auf 10.000 geprüfte Aufsätze an — etwa 0,004 Prozent. Unabhängig breit gegengemessen ist das bisher kaum; die Zahlen stammen vor allem vom Anbieter und einer einzelnen Hochschulprüfung.

Dass die Technik im Ernstfall greift, hat sie schon gezeigt: Als die FAZ im Juni einen vollständig KI-geschriebenen Gastbeitrag eines Ministerpräsidenten wieder depublizierte, lieferte Pangram den Befund. Mir fällt maschinell geschriebener Text inzwischen oft schon beim Überfliegen auf — dieser glatte, gleich temperierte Ton, der nie aneckt und der in jeder dritten Bewerbung und manchem Hersteller-Whitepaper steckt. Das ist ein Bauchgefühl, kein Beweis. Ein Detektor macht daraus eine Wahrscheinlichkeit, mehr aber auch nicht.

Ein Wettrüsten ohne Sieger

Verlässlich klingt das — bis man die Gegenseite mitdenkt. Sobald ein Erkennungsmuster bekannt ist, lässt es sich umgehen: Wer den KI-Entwurf von Hand überarbeitet, durchmischt und kürzt, bricht die Gleichförmigkeit wieder auf. Detektoren müssen also ständig nachtrainieren, die Modelle ziehen nach — ein Wettrüsten, das auf Dauer niemand endgültig gewinnt. Und selbst 0,004 Prozent sind nicht null: Bei Millionen geprüfter Schülertexte bedeutet das reale Fehlurteile, an denen Noten und Rufe hängen. Als Signal taugt so ein Detektor. Zum alleinigen Richter über „echt oder Maschine“ sollte ihn niemand machen.