Wenn ein Land ins Hintertreffen gerät, gründet Deutschland zuverlässig erst einmal ein Gremium. Diesmal heißt es KI-Taskforce: Das Kanzleramt hat beschlossen, die über die Ministerien verstreuten KI-Vorhaben des Bundes zu bündeln und bis zum Herbst auf eine gemeinsame Linie zu bringen. Der Anlass ist unbequem — bei den großen Sprachmodellen geben die USA und China den Takt vor, Europa hängt hinterher.

Was die Taskforce vorhat

Federführend ist das Bundesministerium für Digitales und Staatsmodernisierung; jedes Ressort schickt einen Staatssekretär, das erste Treffen läuft laut einem von t3n aufgegriffenen Politico-Bericht am Donnerstag. Zunächst geht es um eine Inventur: Welche KI-Projekte laufen überhaupt schon, wo doppelt sich Arbeit, wo klaffen Lücken. Bis Oktober soll daraus eine koordinierte Politik werden — das erklärte Ziel ist, Deutschland zur „KI-Nation“ zu machen.

Auf Arbeitsebene entstehen fünf Gruppen: Frontier AI, KI-Sicherheit, KI-Infrastruktur, KI und Gesellschaft sowie KI-Anwendung. Die Themen sind richtig gewählt — sie decken vom Rechenzentrum bis zur gesellschaftlichen Debatte das ab, worüber bisher jedes Haus für sich nachgedacht hat.

Koordination ist nicht das eigentliche Problem

Dass der Bund seine KI-Aktivitäten sortiert, ist überfällig — nur löst eine Arbeitsgruppe nicht das, woran es wirklich hakt. Frontier-Modelle entstehen nicht in Sitzungen, sondern dort, wo Rechenleistung, Kapital und Fachleute zusammenkommen. In meinem eigenen Betrieb ist von der „KI-Nation“ bisher wenig angekommen: Was ankommt, sind Förderprogramme, die man über PDF-Formulare beantragt, und Behörden, die eine Anfrage im Zweifel schneller per Fax beantworten als per Schnittstelle. Zwischen diesem Alltag und dem Anspruch, im selben Ring wie OpenAI oder die chinesischen Labore zu boxen, liegen Welten.

Die Koordination bis zum Herbst kostet erst einmal nur Sitzungszeit. Teuer — und entscheidend — wird der Teil, den eine Taskforce nicht mitbringt: GPUs, Rechenzentren, Strom und Gehälter, die mit dem Silicon Valley mithalten. Wer diese Grundlagen nicht liefert, koordiniert am Ende vor allem den Rückstand.

Ein bisschen Ironie gehört dazu

Pikant ist der Zeitpunkt: Ausgerechnet in den Wochen davor wurde bekannt, dass mehrere Spitzenpolitiker — darunter Digitalminister Karsten Wildberger — Reden und Gastbeiträge mit KI-Hilfe schreiben ließen. Man kann das als Fingerspitzengefühl fürs Thema deuten oder als Sinnbild dafür, dass Deutschland KI vor allem konsumiert, statt sie zu bauen. (Beides schließt sich nicht aus.)

Fair bleibt: Eine gemeinsame Linie ist besser als zwölf einzelne. Aber der Maßstab für die „KI-Nation“ wird nicht im Oktober-Statusbericht stehen, sondern in Rechenzentren und Firmenbilanzen. Ob aus der Taskforce mehr wird als ein sauber sortiertes Organigramm, entscheidet sich erst, wenn den Arbeitsgruppen ein Budget folgt.