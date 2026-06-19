Geschenkte Produkte, Affiliate-Provisionen, bezahlte Storys: Für das Finanzamt ist all das Einkommen — auch wenn nie eine klassische Rechnung geschrieben wird. Bayerns Steuerverwaltung hat genau dort hingeschaut, mit Software, die Profile auf Instagram, TikTok und YouTube automatisiert durchforstet. 550.000 Euro an Nachzahlungen sind bislang zusammengekommen. Ausgewertet ist dabei erst die Hälfte der bayerischen Fälle.

Was die Spezialeinheit „eCommerce“ zusammengetragen hat

Hinter der Aktion steht eine eigene Einheit beim Bayerischen Landesamt für Steuern, schlicht „eCommerce“ genannt. Sie hat bundesweit rund 60.000 Datensätze beschafft und aufbereitet — Umsätze von zusammen 1,4 Milliarden Euro. Auf Bayern entfallen davon etwa 9.000 Datensätze mit 211 Millionen Euro Umsatz. Knapp die Hälfte ist durchgesehen, der Rest läuft noch.

Die eingesetzte Software wertet laut Behörde KI-gestützt aus, was Influencer und andere Social-Media-Akteure öffentlich tun: Reichweiten, Kooperationen, verlinkte Shops. Aus diesen Spuren lässt sich abschätzen, wer hier gewerblich unterwegs ist — und das mit den gemeldeten Einkünften abgleichen. Die 550.000 Euro stammen aus den bereits geprüften Fällen; hochrechnen lässt sich daraus nichts, betont das Amt selbst. Bayerns Finanzminister Albert Füracker (CSU) gibt die Linie vor: Wer unternehmerisch tätig sei, müsse auch die entsprechenden Steuern zahlen, das sei eine Frage der Gerechtigkeit.

Warum so viele Creator hier hineinrutschen

Der Knackpunkt ist selten der bezahlte Werbepost — der landet meist brav in der Buchhaltung. Es sind die Sachzuwendungen. Das geschenkte Smartphone, die Hotelübernachtung, der Kosmetikkoffer „zum Behalten“: Sobald eine Gegenleistung erwartet wird, ist das ein geldwerter Vorteil und mit dem Marktwert zu versteuern. Viele Creator, gerade die kleineren, haben das nie auf dem Schirm.

In einer Steuerkanzlei, die ich seit Jahren IT-seitig betreue, war genau das vor zwei Jahren Dauerthema in der Kaffeeküche: Mandanten mit fünfstelligen Reichweiten, die „doch nur ein paar Pakete“ bekommen hatten und plötzlich eine Betriebsprüfung am Hals. Neu ist also nicht die Rechtslage — die gilt seit jeher. Neu ist, dass der Fiskus die Masse an Profilen jetzt maschinell durchsuchen kann, statt auf Zufallstreffer zu warten.

Ein Pilotprojekt mit Signalwirkung

550.000 Euro, verteilt auf rund 4.500 durchgesehene Datensätze — in absoluten Zahlen kein spektakulärer Fang. Der eigentliche Hebel liegt woanders: Bayern zeigt, dass sich die Creator-Ökonomie mit überschaubarem Aufwand systematisch abklopfen lässt, und kein anderes Bundesland wird sich dieses Werkzeug lange entgehen lassen. Wer Reichweite zu Geld oder Gratis-Ware macht, sollte seine Belege beieinander haben — die KI auf der anderen Seite des Tisches vergisst nichts und macht keine Mittagspause.