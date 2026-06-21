Dass an Hochschulen die Notenschnitte seit Jahren nach oben kriechen, ist nichts Neues. Neu ist, wie steil der Sprung wurde, seit Studierende ChatGPT auf dem Rechner haben — und dass sich der Effekt erstaunlich genau dort zeigt, wo die KI die Arbeit übernehmen kann.

Was die Zahlen zeigen

Ein Arbeitspapier der University of California, Berkeley hat dafür mehr als 500.000 Noten ausgewertet — aus 319 Kursen in 84 Fachbereichen einer großen Forschungsuniversität in Texas, über acht Herbstsemester von 2018 bis 2025. Als Bruchlinie dient der Start von ChatGPT im November 2022. In Kursen, die für generative KI besonders anfällig sind, stieg der Anteil der Bestnoten danach um 13 Prozentpunkte — rund 30 Prozent über dem Wert von 2022. Der Notendurchschnitt legte um 0,12 Punkte zu, die Verteilung rückte spürbar zusammen.

Aufschlussreich ist, wo der Effekt sitzt. Die Forscher um Igor Chirikov sortierten die Kurse danach, wie leicht sich Aufgaben mit KI erledigen lassen — gemessen am Anteil von Schreib- und Programmieraufgaben aus der Zeit vor ChatGPT. Die Notenexplosion ballt sich in genau den Kursen, in denen Hausarbeiten viel zählen. In Veranstaltungen mit mündlichen Vorträgen, wo die KI wenig ausrichtet, blieb der Schnitt unverändert. Die naheliegende Lesart: Die Maschine ersetzt die Arbeit der Studierenden, statt ihr Lernen zu verbessern.

Warum das mehr ist als die übliche Noten-Inflation

Noteninflation an sich ist ein alter Trend. In Harvard kletterte der Anteil der A-Noten von 24 Prozent im Jahr 2005 auf gut 60 Prozent 2025 — über zwei Jahrzehnte, langsam, mit vielen Ursachen. Der KI-Effekt ist ein anderer, wie The Decoder die Studie einordnet: Er verändert nicht den Maßstab, sondern die Art, wie die Arbeit überhaupt entsteht. Die Note steigt, das Können dahinter nicht — die Lücke zwischen Zeugnis und tatsächlicher Fähigkeit wächst.

Das Muster kenne ich aus dem Tagesgeschäft. Wenn ein Berufseinsteiger sein erstes Ticket mit einem sauber formulierten Lösungsvorschlag abschließt, sieht das erst mal gut aus — bis beim Nachfragen klar wird, dass der Weg dahin aus einem Chatbot stammt und die eigentliche Logik fehlt. Das Ergebnis glänzt, der Unterbau bröckelt. Bei einer Klausur fällt das später auf. In einer Server-Migration um zwei Uhr nachts leider auch.

Was jetzt hilft — und was nicht

Die Studie rät ausdrücklich davon ab, alle Prüfungen reflexhaft zurück in den überwachten Klausursaal zu verlegen. Sinnvoller sei, Aufgaben neu zu schneiden: entweder so, dass KI kaum hilft, oder so, dass ihr Einsatz offen dokumentiert und begründet werden muss. Das passt zur Debatte, die zuletzt Norwegen mit seinem KI-Verbot an Grundschulen angestoßen hat — nur eine Stufe später im Bildungsweg.

Mich überzeugt der Befund, und er trifft einen wunden Punkt: Das Problem ist nicht das Werkzeug, sondern dass eine Eins am Ende etwas anderes misst als noch vor drei Jahren. Wer eine Note für ein Signal von Können hält, sollte wissen, dass das Signal gerade leiser wird. Und das lässt sich nicht mit einem schärferen KI-Detektor reparieren, sondern nur mit Aufgaben, bei denen Verstehen sichtbar wird.