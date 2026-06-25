Seit zwei Jahren lautet die Erzählung: Die KI schreibt den Code, also braucht es bald keine Programmierer mehr. Eine breit angelegte Datenauswertung erzählt jetzt etwas anderes — und zwar ziemlich deutlich. Ausgerechnet die Entwickler erweisen sich als die widerstandsfähigste Gruppe im Tech-Arbeitsmarkt.

Auf einen Blick

SignalFire-Report 2026 (Daten aus über 80 Millionen Firmen): Entwicklerstellen seit 2019 nur um 11 Prozent geschrumpft, das gesamte Tech-Hiring dagegen um 25 Prozent.

Bei den zwölf größten Tech-Konzernen stellten Ingenieure 2025 schon 55 Prozent der Neueinstellungen — 2019 waren es 46 Prozent.

Frühphasen-Start-ups holten 2025 sogar 7 Prozent mehr Ingenieure an Bord als 2019.

Erklärung ist das Jevons-Paradox: KI macht Entwickler produktiver und vergrößert dadurch die Arbeit, statt sie zu streichen.

Was die Zahlen sagen

Die Risikokapitalfirma SignalFire wertet für ihren State of Talent Report 2026 die Einstellungsdaten von mehr als 80 Millionen Unternehmen aus. Das Ergebnis: Während die großen Tech-Konzerne 2025 insgesamt 25 Prozent weniger Menschen einstellten als 2019, schrumpften die reinen Entwicklerstellen nur um 11 Prozent. Bei den zwölf von SignalFire als „Tech Majors“ geführten Konzernen — darunter Alphabet, Meta, Apple, Microsoft und Nvidia — machten Ingenieure 2025 sogar 55 Prozent aller Neueinstellungen aus, gegenüber 46 Prozent im Jahr 2019. Und bei jungen Start-ups in der Frühphase lag die Zahl der eingestellten Ingenieure 2025 um 7 Prozent über dem Stand von 2019.

Das Jevons-Paradox am Schreibtisch

Erklären lässt sich das mit einem Effekt, den Ökonomen seit der Dampfmaschine kennen: dem Jevons-Paradox. Wird eine Ressource effizienter nutzbar, sinkt nicht der Verbrauch — er steigt, weil die Arbeit sich ausdehnt, um die neue Kapazität zu füllen. Auf den Entwickleralltag übertragen: Wer mit KI doppelt so schnell Code produziert, bekommt nicht die Hälfte der Aufgaben, sondern die doppelte Menge. Selbst Nvidia-Chef Jensen Huang, dessen Geschäft an der KI-Euphorie hängt, sagt, Softwareentwickler seien beschäftigter denn je.

Ich habe in über 20 Jahren jede dieser Wellen mitgemacht — von „die grafische Oberfläche macht Programmierer überflüssig“ über das große Outsourcing bis zu den No-Code-Baukästen, die angeblich jeden zum Entwickler machen. Am Ende verschob jede Welle die Arbeit, statt sie abzuschaffen. Die Werkzeuge wurden mächtiger, die Anforderungen gleich mit.

Die Gegenstimmen — und der Haken

Damit ist die Sorge nicht vom Tisch. Anthropic-Chef Dario Amodei hatte gewarnt, KI könne die Hälfte der Einstiegsjobs in Bürotätigkeiten vernichten — und ausgerechnet der eigene Chefökonom des Unternehmens fand bislang keinen messbaren KI-Effekt auf die Arbeitslosigkeit. Die Daten von SignalFire bilden zudem vor allem die etablierten Entwickler ab. Ob auch Berufseinsteiger profitieren, ist die offene Frage: Wenn die KI genau die einfachen Aufgaben übernimmt, an denen früher die Jüngsten gelernt haben, könnte der Nachwuchs durchs Raster fallen, während die erfahrenen Kräfte gefragter sind denn je.

Meine Lesart der Zahlen: Die große Entwickler-Apokalypse ist eine Erzählung der KI-Branche, kein Befund aus dem Arbeitsmarkt. Wer programmieren kann, sitzt 2026 fester im Sattel als die meisten anderen Tech-Rollen. Die eigentliche Baustelle liegt beim Nachwuchs — wenn die KI die einfachen Einstiegsaufgaben übernimmt, an denen man das Handwerk lernt, wird der Weg in den Beruf steiler, während oben mehr Hände gebraucht werden denn je.