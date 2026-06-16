Das EU-Parlament hat mit deutlicher Mehrheit — 423 Ja-Stimmen, 57 Nein, 174 Enthaltungen — eine Novelle des EU-Künstliche-Intelligenz-Gesetzes beschlossen, die KI-Tools zum Erstellen sexualisierter Deepfakes verbietet. Die EU-Staaten hatten ihre Position bereits im März 2026 eingebracht; nun liegt der Parlamentsbeschluss vor. Bevor das Verbot in Kraft tritt, steht die formelle Ratszustimmung noch aus — danach läuft die Uhr auf den 2. Dezember 2026.

Was das Verbot konkret erfasst — und wo Graubereiche bleiben

Das Parlament hat den Verbotskatalog konkret benannt: KI-Anwendungen, die es ermöglichen, „realistische Bilder oder Videos vom Intimbereich zu erstellen“, fallen künftig unter das Verbot. Erfasst sind Genitalien, Anus, Gesäß, entblößte weibliche Brüste sowie sexuell eindeutige Handlungen. Inhalte, die sexuellen Kindesmissbrauch darstellen (CSAM), sind ausdrücklich einbezogen. Satirische Karikaturen bleiben ausgenommen — die einzige explizite Ausnahme im Beschluss.

Die Durchsetzung soll das EU-KI-Amt übernehmen, das vor zwei Jahren geschaffen wurde. Wie viel operative Kapazität die Behörde bis Dezember 2026 für Marktüberwachung aufgebaut haben wird, ist noch offen. Ein Graubereich bleibt nach aktuellem Wortlaut: Nicht-einvernehmliche Bilder in Badebekleidung könnten noch erlaubt sein — eine Inkonsistenz, die Kritiker bereits unmittelbar nach dem Beschluss bemängelten.

Zeitplan und die verschobene Wasserzeichenpflicht

Nach dem Parlamentsvotum muss der EU-Rat den Beschluss formal annehmen — der übliche Abschlussschritt im EU-Gesetzgebungsverfahren. Erst danach tritt das Deepfake-Verbot am 2. Dezember 2026 in Kraft. Im selben Änderungsbeschluss enthalten ist eine Verschiebung der Wasserzeichenpflicht für KI-generierte Inhalte: Unternehmen müssen diese nun erst ab Dezember 2026 kennzeichnen, statt wie ursprünglich vorgesehen ab August 2026.

Mir sind im vergangenen Jahr zwei Fälle bekannt geworden, wo Mitarbeiter kleiner Betriebe mit KI-erzeugten kompromittierenden Aufnahmen unter Druck gesetzt wurden — kostenlos verfügbare Tools, kein technisches Vorwissen nötig. Der neue Rechtsrahmen zielt genau richtig: Er verpflichtet die KI-Anbieter selbst, solche Funktionen gar nicht erst bereitzustellen, statt die Verbreitung erst nachträglich zu verfolgen.

Dass in den USA gerade erste Vollstreckungen unter dem TAKE IT DOWN Act laufen — CFAKE.com und SOCFAKE.com sind abgeschaltet, 14.000 Betroffene — zeigt, wie real das Problem ist. Europas Ansatz ist breiter: Statt Plattformen nachträglich zu sperren, sollen KI-Entwickler schon beim Design haften. Das ist die richtigere Angriffsstelle. Die Frage ist jetzt weniger das Ob als das Wie — sprich: ob das EU-KI-Amt ab Dezember auch wirklich Zähne zeigt.