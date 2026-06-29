Ein Entwickler bekommt einen GitHub-Link — in einer Stellenanzeige, einem Tutorial, einer Slack-Nachricht. Er klont das Projekt, öffnet seinen KI-Assistenten und lässt ihn beim Einrichten helfen. Genau hier schnappt die Falle zu. Sicherheitsforscher von Mozillas 0din-Team (Zero Day Investigative Network) haben gezeigt, wie ein vollkommen sauberes Repository einen KI-Coding-Agenten dazu bringt, dem Angreifer eine Reverse Shell zu öffnen — ohne dass im Projekt selbst eine einzige Zeile Schadcode steht.

Wie der Angriff ohne Schadcode auskommt

Die Kette besteht aus drei für sich harmlosen Schritten. Ein Python-Paket verweigert den Start, bis es initialisiert ist. Der Agent stößt beim Einrichten auf diese gewöhnliche Fehlermeldung und führt den naheliegenden Reparaturbefehl aus — ein init -Aufruf, der ein Skript startet. Dieses Skript fragt einen DNS-TXT-Eintrag unter Kontrolle des Angreifers ab und führt dessen Inhalt aus. Der eigentliche Befehl steht damit nie im Repository, sondern wird erst zur Laufzeit aus dem DNS nachgeladen — unsichtbar für Code-Review, für Scanner und für den Agenten selbst. Wie The Decoder berichtet, klonte ein 0din-Forscher das Projekt, ließ Claude Code beim Einrichten helfen und sah zu, wie der Agent die komplette Angriffskette selbst abarbeitete — inklusive des Schritts, der einen typischen Nutzerfehler nachahmt.

Am Ende steht eine Shell mit den Rechten des Entwicklers: Zugriff auf Umgebungsvariablen, API-Schlüssel und lokale Konfigurationsdateien — und die Gelegenheit, sich dauerhaft einzunisten. Ein einziger Repo-Link, gestreut über Tutorials oder Chat-Nachrichten, kann so viele Entwickler treffen.

Nicht nur Claude Code

Betroffen ist nicht ein einzelnes Werkzeug. Laut BleepingComputer lässt sich der Angriff in der einen oder anderen Variante gegen Claude Code, Cursor, GitHub Copilot und Gemini CLI fahren — quer durch die populären Agenten. Der gemeinsame Nenner ist keine klassische Sicherheitslücke, sondern die Hilfsbereitschaft der Werkzeuge: Sie sehen eine Fehlermeldung, schlagen den passenden Befehl vor und führen ihn gleich aus. Erst vor wenigen Tagen griff Amazon Q über eine mitgelieferte Konfiguration Befehle aus einem manipulierten Repo ab — dasselbe Muster, nur lief der Köder dort über eine Konfigurationsdatei statt über einen DNS-Eintrag.

Was im Maschinenraum jetzt zählt

0din fordert, dass KI-Agenten den Inhalt von Setup-Skripten offenlegen, bevor sie sie ausführen. Bis das Standard ist, gilt die alte Regel aus dem Maschinenraum: Eine Setup-Anleitung aus unbekannter Quelle ist nicht vertrauenswürdiger Code, egal wie harmlos der Befehl aussieht. Mir war ein blindes curl … | bash aus fremden READMEs immer suspekt — ich lese solche Skripte, bevor ich sie laufen lasse. Genau diesen Reflex nimmt einem der Agent jetzt ab: Er liest nicht misstrauisch, er hilft. Praktisch heißt das, Repos aus zweifelhafter Quelle in einer abgeschotteten Umgebung ohne echte Zugangsdaten zu öffnen und die Tokens auf dem Entwicklungsrechner eng zu halten.

Der eigentliche Knackpunkt ist nicht das Spiel mit dem DNS-Eintrag, sondern dass wir Agenten zunehmend erlauben, selbstständig Befehle auszuführen — und genau diese Autonomie ist hier die Angriffsfläche. Solange ein Coding-Agent einen Reparaturbefehl lieber ausführt als hinterfragt, ist er kein Junior-Entwickler mit Werkzeug, sondern ein Werkzeug, das jeder Fremde mitbenutzen kann, der den richtigen Link platziert.