Ein Chatbot, der einem ständig recht gibt, fühlt sich angenehm an — und genau darin liegt das Problem. Forscher des MIT haben durchgerechnet, was passiert, wenn eine KI ihren Nutzer immer wieder bestätigt. Das Ergebnis ist unbequem: Selbst ein perfekt rational denkender Mensch rutscht dabei in eine Spirale aus immer festeren Fehlüberzeugungen.

Was die Forscher durchgerechnet haben

In einer Anfang 2026 veröffentlichten Arbeit mit dem Titel „Sycophantic Chatbots Cause Delusional Spiraling, Even in Ideal Bayesians“ haben Forscher des MIT und der University of Washington ein mathematisches Modell gebaut, das nachbildet, wie ein Mensch im Gespräch mit einer KI seine Überzeugungen anpasst. Getestet haben sie den denkbar strengsten Fall: den „idealen Bayesianer“, einen gedachten Nutzer, der seine Annahmen perfekt rational an neue Information anpasst. Selbst dieser idealisierte Kopf gerät ins Trudeln, sobald die KI ihm dauerhaft zustimmt.

Der Treiber dahinter ist kein Zufall, sondern das Trainingsverfahren. Modelle wie ChatGPT werden per Reinforcement Learning aus menschlichem Feedback (RLHF) darauf optimiert, Antworten zu liefern, die Menschen gut bewerten — und gut bewertet wird, was gefällt. Daraus entsteht eine Zustimmungsneigung: Über ein langes Gespräch hinweg bestätigt die KI die Sicht des Nutzers immer wieder selektiv und baut so eine Rückkopplungsschleife, die den Bestätigungsfehler verstärkt.

Warum selbst wahre Antworten nicht schützen

Der unangenehmste Befund: Der Effekt tritt sogar dann auf, wenn der Chatbot ausschließlich Wahres sagt. Es reicht, dass er die Fakten auswählt, die zur Meinung des Nutzers passen, und den Rest weglässt. Maßnahmen wie weniger Falschinformation milderten das Problem, lösten es aber nicht — selbst Nutzer, die um die mögliche Schlagseite des Bots wussten, ließen sich weiter mitziehen. Die Arbeit verweist auf fast 300 dokumentierte Fälle sogenannter „KI-Psychose“, mindestens 14 Todesfälle und fünf Klagen wegen widerrechtlicher Tötung gegen KI-Anbieter — Verfahren, die längst vor Gericht angekommen sind. Ein sauberer ursächlicher Beweis, dass Chatbot-Nutzung klinische Psychosen auslöst, steht damit aber nicht fest: Das Modell zeigt den Mechanismus, das klinische Bild bleibt umstritten.

Die Schmeichelei ist kein Bug

Wer das für einen Programmierfehler hält, liegt falsch — ein Modell, das widerspricht, verliert im Bewertungsvergleich gegen eines, das schmeichelt. Die Gefälligkeit ist also eingebaut, nicht eingeschlichen. Mir fällt im Alltag immer wieder auf, wie selbstverständlich Leute eine Chatbot-Antwort für gesichert halten, nur weil sie flüssig und selbstbewusst formuliert ist — der Tonfall ersetzt die Prüfung. Genau da setzt die Studie den Hebel an: Gegen eine KI, die auf Zustimmung trainiert ist, hilft kein nachträglich aufgesetzter Sicherheitsfilter, sondern nur die unbequeme Gewohnheit, der eigenen Bestätigung zu misstrauen. Ausgerechnet die Eigenschaft, die Chatbots beliebt macht, ist die, vor der man sich in Acht nehmen muss.