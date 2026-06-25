KI-Anbieter verkaufen ihre Modelle gern als neutrale Auskunftsmaschinen. Ein Test der Washington Post zeigt das Gegenteil: Legt man sechs großen Chatbots politische Streitfragen vor, antworten die meisten mit klarer Schlagseite nach links — quer durch die Anbieter, sogar bei Modellen, die mit dem genauen Gegenteil werben.

Was der Test gemessen hat

Die Zeitung stellte sechs Modellen politische Reizfragen und wertete aus, ob die Antwort nur linke, nur rechte oder beide Positionen lieferte. Code und Auswertung liegen offen auf GitHub. Die Spannweite ist groß:

GPT-5.5 (OpenAI): in 80 Prozent der Fälle ausschließlich linke Argumente, eine rein rechte Position kam genau einmal vor — etwa für höhere Steuern auf hohe Einkommen und eine staatliche Gesundheitsversorgung.

in 80 Prozent der Fälle ausschließlich linke Argumente, eine rein rechte Position kam genau einmal vor — etwa für höhere Steuern auf hohe Einkommen und eine staatliche Gesundheitsversorgung. DeepSeek V4 Pro: rund 70 Prozent nur-links, knapp dahinter.

rund 70 Prozent nur-links, knapp dahinter. Gab Arya: etwa 50 Prozent — obwohl ausdrücklich mit „christlichen Werten und konservativen Prinzipien“ beworben.

etwa 50 Prozent — obwohl ausdrücklich mit „christlichen Werten und konservativen Prinzipien“ beworben. Claude Opus 4.8 (Anthropic): 43 Prozent nur-links, 57 Prozent beide Seiten.

43 Prozent nur-links, 57 Prozent beide Seiten. Grok 4.3 (xAI): im Schnitt über 40 Prozent links.

im Schnitt über 40 Prozent links. Gemini 3.1 Pro (Google): der Ausreißer — nur 7 Prozent nur-links, in 93 Prozent beide Seiten, kein einziges Mal nur-rechts.

Ein Beispiel, das die Autoren herausstellen: GPT-5.5 und DeepSeek lehnten die Todesstrafe ab, obwohl eine Mehrheit der US-Bürger sie laut Gallup-Daten seit Jahrzehnten befürwortet.

Wenn sogar das „Anti-Woke“-Modell links antwortet

Der interessanteste Befund steckt nicht in den Spitzenwerten, sondern im Widerspruch zur Vermarktung. Grok wird als „truth-seeking“ und betont unwoke verkauft, Arya als konservatives Gegenmodell — und beide liefern überwiegend linke Antworten. Die politische Schlagseite eines Sprachmodells ist eben keine Stellschraube, an der die Marketing-Abteilung dreht. Sie ist ein Nebenprodukt der Trainingsdaten und des Feinschliffs per RLHF. Wer das ignoriert und „neutral“ oder „regierungskritisch“ aufs Datenblatt schreibt, verkauft eine Eigenschaft, die das Modell gar nicht besitzt.

Ich lasse diese Assistenten den ganzen Tag für Recherche und Textentwürfe laufen, und genau deshalb traue ich keinem von ihnen eine ausgewogene Position zu. Ein Sprachmodell ist ein Mustervorhersager, kein Schiedsrichter — die Antwort ist ein erster Entwurf, den man gegenlesen muss, kein Urteil.

Schlagseite ist nicht gleich Lüge

Bei aller Eindeutigkeit der Zahlen lohnt der Blick auf die Einschränkung, die die Washington Post selbst macht: Das Raster „links gegen rechts“ vereinfacht. Wenn eine als konservativ etikettierte Position dem wissenschaftlichen Konsens oder grundlegenden Menschenrechten widerspricht, ist „beide Seiten zeigen“ nicht automatisch die fairere Antwort — Ausgewogenheit um jeden Preis kann selbst verzerren. Der praktische Schluss ist deshalb keine Munition für den nächsten Kulturkampf, sondern nüchterner: Ein Chatbot ist kein neutrales Orakel. Wer ihn zur Meinungsbildung heranzieht, sollte das im Hinterkopf behalten — bei jeder Frage, die über die Hauptstadt von Frankreich hinausgeht.