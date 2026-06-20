Zehn Prozent der Internetnutzer lassen sich weltweit inzwischen wöchentlich Nachrichten von einem KI-Chatbot zusammenfassen — vor einem Jahr waren es noch sieben. Das klingt nach einer Randnotiz, ist aber der schnellste Zuwachs unter allen Nachrichtenkanälen. Erst die zweite Zahl aus dem Digital News Report 2026 des Reuters Institute macht daraus eine handfeste Geschichte: Gerade einmal vier Prozent klicken von der Chatbot-Antwort aus weiter zur Originalquelle.

Jung, wachsend — aber noch keine Hauptquelle

Die Befragung deckt 45 Märkte ab, und das Muster wiederholt sich quer durch die Altersgruppen. Bei den 18- bis 24-Jährigen nutzen 17 Prozent wöchentlich einen Chatbot für Nachrichten, bei den über 55-Jährigen sind es fünf. Wer sich selbst als ausgesprochenen Nachrichten-Fan einordnet, kommt auf 18 Prozent, der Gelegenheitsleser auf sieben. Als Hauptquelle für Nachrichten dient die KI aber nur einem Prozent — ChatGPT und Google Gemini führen das Feld an. Regional schwankt das stark: In Südkorea und der Türkei sind es 14 Prozent, in Brasilien 13, in Großbritannien dagegen nur vier.

Aufschlussreicher als die reine Reichweite ist, wozu die Leute den Assistenten einspannen. 42 Prozent stellen Folgefragen zu einer Meldung, 35 Prozent lassen sich aktuelle Nachrichten ausgeben, 34 Prozent Zusammenfassungen. Ein Drittel nutzt den Chatbot, um die Zuverlässigkeit einer Nachricht einzuschätzen — also ausgerechnet das Werkzeug, das Quellen erfindet, wenn ihm gerade keine vorliegt.

Das Vertrauen wächst mit der Nutzung — und das ist kein gutes Zeichen

20 Prozent der Gesamtbevölkerung halten KI-generierte Nachrichten für vertrauenswürdig. Unter denen, die KI-Chatbots aktiv dafür nutzen, sind es 44 Prozent; unter den Nicht-Nutzern nur 17. Zum Vergleich: Nachrichten im Allgemeinen vertrauen 37 Prozent.

Dieses Gefälle wird gern als Beleg gelesen, dass die Skepsis mit der Erfahrung schwindet. Ich lese es umgekehrt. Wer ein Werkzeug täglich benutzt, gewöhnt sich an seinen Ton und hält die selbstbewusste Formulierung irgendwann für Verlässlichkeit — ein Effekt, den ich aus zwanzig Jahren in der IT kenne, wo die glatteste Oberfläche selten über dem stabilsten Unterbau lag. Auffällig ist außerdem, wer besonders oft zum Chatbot greift: Menschen am linken (16 Prozent) wie am rechten (15 Prozent) politischen Rand. Studienautorin Amy Ross Arguedas führt das schlicht auf deren größeres Nachrichteninteresse zurück.

Vier Prozent — die Zahl, die Verlage trifft

Hier wird es für jeden unbequem, der online publiziert. Nur vier Prozent der Chatbot-Nutzer klicken nach eigener Angabe „immer oder oft“ auf die Originalquelle. Über Suchmaschinen sind es 19 Prozent, über soziale Netzwerke 17 — auch nicht üppig, aber ein Vielfaches. Der Assistent liefert die Antwort fertig verpackt, und der Weg zum Medium dahinter fällt einfach weg.

Ich betreibe selbst ein Nachrichtenangebot, und genau diese Mechanik ist das eigentliche Problem. Der Chatbot schiebt sich als Schicht zwischen Leser und Quelle: Er übernimmt die Arbeit der Redaktion — recherchieren, einordnen, zusammenfassen —, ohne den Klick zurückzugeben, von dem sich diese Arbeit finanziert. Was Google mit den AI Overviews in der Suche begonnen hat, setzt sich im Assistenten fort. Und während die einen Reichweite verlieren, arbeiten andere gezielt daran, ihre Version der Dinge in genau diese Antworten zu bekommen — russische Stellen etwa mit einer eigens für Chatbots optimierten Wikipedia-Kopie.

Einen Massenexodus von den klassischen Nachrichten zeigt der Report nicht. Was sich abzeichnet, ist subtiler: eine wachsende Gruppe, die dem Boten mehr vertraut als der Quelle. Solange nur vier von hundert nachsehen, woher eine Information stammt, entscheidet am Ende die Formulierung des Modells darüber, was als wahr durchgeht. Die vier Prozent sind die Zahl, die man im Blick behalten sollte — die zehn Prozent Reichweite sind dagegen fast nebensächlich.