Eine KI als Geschäftsführer — das ist das nächste große Versprechen der Agenten-Euphorie. Forscher der Princeton University haben genau das durchgespielt: 500 simulierte Tage, eine Million Dollar Startkapital, ein fiktives Software-Startup namens NovaMind. Für die Branche fällt das Ergebnis eher unbequem aus.

Das Experiment: 500 Tage, eine Million, 34 Hebel

Der Test heißt CEO-Bench und liegt als Arbeit auf arXiv vor. Das KI-Modell übernimmt NovaMind am Tag eins mit null Kunden, einer Million Dollar auf dem Konto und 34 Werkzeugen — von Preisgestaltung und Produktentwicklung über Marketing und Support bis zum Enterprise-Vertrieb. Der simulierte Markt ist verrauscht, teils verdeckt und reagiert mit Verzögerung: Eine Entscheidung zeigt ihre Folgen oft erst Wochen später, und mehrere Effekte überlagern sich. Bewertet wird am Ende nur eines — wie viel Geld noch in der Kasse ist. Wer unter null rutscht, ist pleite.

Die Princeton-Gruppe nennt die Fähigkeit, die hier gemessen wird, „Steering Intelligence“: ein System über lange Zeit und unter Unsicherheit auf Kurs zu halten. Das ist etwas anderes als das Lösen einer abgegrenzten Aufgabe — und genau hier wird es für die Modelle schwierig.

Drei Gewinner, viel Zufall

Im jeweils besten Durchlauf endeten nur drei Modelle über dem Startkapital: Claude Fable 5 mit rund 47 Millionen Dollar, Claude Opus 4.8 mit etwa 27,8 Millionen und GPT-5.5 mit rund 21,3 Millionen. Der Haken steckt im Wort „bester Durchlauf“: Über mehrere Läufe hinweg blieb einzig Fable 5 verlässlich über der Startmarke. Bei den anderen war das Plus eher ein Glückstreffer als reproduzierbares Können — die Schwankung zwischen den Läufen ist enorm. Die übrigen getesteten Modelle, darunter Claude Opus 4.7, Grok 4.20 und DeepSeek V4 Pro, blieben unter dem Strich oder fuhren die Kasse leer.

Diese hohe Varianz ist der eigentliche Befund. Ein Geschäftsführer, der mal 47 Millionen erwirtschaftet und mal die Firma versenkt, ist im echten Leben kein guter Geschäftsführer — er hat schlicht Glück oder Pech. Schon bei der jüngsten METR-Prüfung zeigte sich, wie schwer KI-Leistung überhaupt verlässlich zu messen ist; CEO-Bench legt nun offen, wie wenig davon über lange Strecken trägt.

Wenn die Wenn-dann-Regel den teuren Chef abhängt

Der unbequemste Teil der Studie: Ein simpler, regelbasierter Agent ganz ohne Sprachmodell — stur nach festen Wenn-dann-Vorgaben — kam auf rund 15,76 Millionen Dollar. Damit schlug diese Handvoll Codezeilen jedes getestete KI-Modell außer den drei Spitzenreitern. Teure Inferenz, Milliarden Parameter, Reasoning-Ketten — und am Ende liegt das meiste davon hinter einer Heuristik, die ein Praktikant in einem Nachmittag schreibt.

Das deckt sich mit dem, was ich beim Experimentieren mit KI-Agenten erlebe: Eine klar umrissene Aufgabe — ein Skript, eine Auswertung, ein Textentwurf — erledigen sie verblüffend gut. Sobald aber Dutzende kleine Entscheidungen über Wochen aufeinander aufbauen und frühe Fehler später durchschlagen, verlieren sie den Faden. Die KI ist ein starker Sachbearbeiter, aber ein wankelmütiger Stratege.

Für die großen Versprechen vom „autonomen KI-Mitarbeiter, der eine Abteilung führt“, ist das eine kalte Dusche — und ein nützliches Korrektiv. Wer KI heute an einzelne, gut abgegrenzte Aufgaben setzt, holt echten Nutzen heraus. Wer ihr das Steuerrad über Monate überlässt, kauft sich vor allem Varianz ein. Den Unterschied zwischen „kann eine Aufgabe“ und „kann ein Unternehmen“ wird die nächste Modellgeneration erst noch beweisen müssen, nicht behaupten.